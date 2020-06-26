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安徽300座水庫超出限水位　新疆今晨發生5次地震　曾達6.4級

環球政經 15:35 2020/06/26

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早前，長江三峽大壩水位超近2米的防洪限制，處於十霸上游的重慶現80年來最強洪峰，四川省阿壩州當局周二（23）提升洪水預警。安徽省六安市受持續降雨所影響，令河道水位上漲倒灌，多個村莊被淹外，安徽內共300座水庫超出限水位，當局又啟動防汛Ⅳ級應急響應，提前調度多個水庫預降水位。新疆和田地區今晨發生5次地震，最大震級曾達6.4級。

相關新聞：【水災不斷】逾9000人受災　安徽持續強雨 多個村莊被淹　

相關新聞：【長江三峽大壩】重慶遇80年來最強洪峰　四川提升洪水預警籲民眾「快避險」

據內媒報道，是次的地震位於中國新疆省和闐市東南方279公里，震中50公里內人口不算高，而在100公里內則有約720受影響。據中國地震台網正式測定顯示，新疆和田地區於田縣發生地震，最小為3.2級，最高達6.4級。

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