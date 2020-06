【港區國安法】聯合國前人權專員 促設特使監察香港

▲ 聯合國前人權專員侯賽因周四發表聲明,稱港區國安法為迫在眉睫的威脅,呼籲聯合國設特使監察香港人權情況。

中美兩國繼續就港區國安法角力,美國參議院更通過「香港自治法案」,針對中方官員和機構。聯合國前人權專員與8名前聯合國官員周四(25日)更發表聲明,稱港區國安法為迫在眉睫的威脅(impending grave threats),呼籲聯合國設特使監察香港人權情況。

侯賽因(Zeid Raad Al-Hussein)於2014年至2018年任聯合國人權事務高級專員,他與聯合國8名前特別報告專員聯合發表聲明,表示憂慮港版國安法通過後,香港或會出現人道主義悲劇(humanitarian tragedy)。

他們更於聲明中表示:

國際社會尤其是聯合國及其會員國的當務之急,是採取緊急行動來建立觀察、監察和報告香港人權和人道主義狀況的機制。

(It is imperative that the international community, and particularly the United Nations and its member states, act urgently to establish a mechanism for observing, monitoring and reporting on the human rights and humanitarian situation in Hong Kong.)

英國前外相聶偉敬(Malcolm Rifkind)分析指,聯合國前官員的聲明反映,香港事務已由内部爭端演變為國際爭端,更稱對中方而言是一場災難(disaster)。但他承認,由於中方作為聯合國安理會常任理事國擁有否決權,聯合國難以採取進一步行動。

中國外交部早前表述對港區國安法立場,指建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制,維護香港長期繁榮穩定,不僅符合香港社會的根本利益,也有助保護各國在港機構和人員的合法權益。

