【港區國安法】聯合國前人權專員 促設特使監察香港

▲ 聯合國前人權專員侯賽因周四發表聲明，稱港區國安法為迫在眉睫的威脅，呼籲聯合國設特使監察香港人權情況。

中美兩國繼續就港區國安法角力，美國參議院更通過「香港自治法案」，針對中方官員和機構。聯合國前人權專員與8名前聯合國官員周四（25日）更發表聲明，稱港區國安法為迫在眉睫的威脅（impending grave threats），呼籲聯合國設特使監察香港人權情況。

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侯賽因（Zeid Raad Al-Hussein）於2014年至2018年任聯合國人權事務高級專員，他與聯合國8名前特別報告專員聯合發表聲明，表示憂慮港版國安法通過後，香港或會出現人道主義悲劇（humanitarian tragedy）。

他們更於聲明中表示：

國際社會尤其是聯合國及其會員國的當務之急，是採取緊急行動來建立觀察、監察和報告香港人權和人道主義狀況的機制。

（It is imperative that the international community, and particularly the United Nations and its member states, act urgently to establish a mechanism for observing, monitoring and reporting on the human rights and humanitarian situation in Hong Kong.）

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英國前外相聶偉敬（Malcolm Rifkind）分析指，聯合國前官員的聲明反映，香港事務已由内部爭端演變為國際爭端，更稱對中方而言是一場災難（disaster）。但他承認，由於中方作為聯合國安理會常任理事國擁有否決權，聯合國難以採取進一步行動。

中國外交部早前表述對港區國安法立場，指建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制，維護香港長期繁榮穩定，不僅符合香港社會的根本利益，也有助保護各國在港機構和人員的合法權益。

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責任編輯：何穎兒