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儲局限美銀行派息 港銀行股收息無淨土（訂戶專享）

金融經濟 13:25 2020/06/26

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由於憂慮經濟持續低迷令銀行面臨重大資本損失，美國聯儲局加入監管銀行派息的行列。滙豐 （00005） 早前已因應英國監管當局要求叫停派息，另外，內銀股亦面對內地「讓利」政策，令內銀股維持派息難度大。

...

欄名 : 交易講場

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