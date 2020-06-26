儲局限美銀行派息 港銀行股收息無淨土（訂戶專享） 金融經濟 13:25 2020/06/26 分享： 由於憂慮經濟持續低迷令銀行面臨重大資本損失，美國聯儲局加入監管銀行派息的行列。滙豐 （00005） 早前已因應英國監管當局要求叫停派息，另外，內銀股亦面對內地「讓利」政策，令內銀股維持派息難度大。 ... 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 【科網熱潮】高追新經濟股風險高 ETF入市另一選擇（訂戶專享） 2020/06/25 【科網熱潮】高追新經濟股風險高 ETF入市另一選擇（訂戶專享） 【騰訊股價】騰訊「大牛價」引拆細憧憬 降入場費非股價（訂戶專享） 2020/06/24 【騰訊股價】騰訊「大牛價」引拆細憧憬 降入場費非股價（訂戶專享） 【港交所股價】港股成交未及前紀錄 港交所憑什麼創新高?（訂戶專享） 2020/06/23 【港交所股價】港股成交未及前紀錄 港交所憑什麼創新高?（訂戶專享） 全球央行大放水 為何港股估值有望大提升?（訂戶專享） 2020/06/22 全球央行大放水 為何港股估值有望大提升?（訂戶專享） 新股熱潮帶旺 利港股再發力（訂戶専享） 2020/06/19 新股熱潮帶旺 利港股再發力（訂戶専享） 香港股票 派息 回購 滙豐控股（00005） 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入