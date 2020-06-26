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【小米股價】中印關係緊張　小米印度門店外掛「Made in India」標語遮招牌

金融經濟 14:55 2020/06/26

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外電引述圖片指，有小米印度門店將招牌掩蓋，改掛上「印度製造」。

中印於邊境發生流血衝突，導致兩國關係急升溫，印度亦有人發起杯葛中國貨。印度媒體報道，在印度手機市場連錄10季冠軍的中國手機品牌小米 （01810） 在門店外掛上大型「Made in India」（印度製造）的標語，遮蓋原先的店舖招牌。

中印軍人在邊境加勒萬河谷地區衝突，多名軍人死亡。印度反華情緒高漲，有人發起杯葛中國貨行動，小米作為印度市場的主要手機品牌，首當其衝。小米印度首席執行官（CEO）Manu Kumar Jain此前已撲火指，小米比其他手機品牌更加印度化，過去6年小米在印度拓展其研發、生產及製造團隊，為印度帶來超過5萬個就業機會。

小米︰業務未受任何重大影響

Manu Kumar Jain接受外媒訪問時重申，到目前為止，在銷售或需求方面，小米的業務未有受到任何重大影響。他補充指，注意到在社交媒體上有一些反應，但未有對銷售構成影響。

另外，《彭博》引述消息人士指，印度計畫對進口的中國產品實施嚴格的質量控制措施並提高關稅。其中，包括正在為至少370種產品制定更嚴格的標準，以確保可國產的東西不能進口。這些產品包括化工、鋼鐵、電子、重型機械、家具、造紙、工業機械、橡膠制品、玻璃、金屬制品、製藥、化肥和塑料玩具等。

Jain強調︰「所有小米的手機及品牌大部分產品都是印度生產，超過65%組件都在當地採購。」因此額外關稅對小米業務的影響也可以忽略不計。

小米於2019年海外市場收入佔比達44.3%。手機出貨量方面，小米去年全球手機出貨量為1.25億部；其於印度的智能手機出貨量達4360萬部（IDC數據）。換言之，印度市場於佔小米手機出貨量大約35%。

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香港股票 小米集團－W（01810） 中國 印度

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