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Sony 推PlayStation漏洞懸賞　報酬高達39萬以上

科技 13:27 2020/06/26

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Sony 日前宣布將夥拍HackerOne推出全新 PlayStation 漏洞懸賞計劃，有關漏洞報酬更可高達5萬美元（約39萬港元）以上。

Sony 日前宣布將夥拍HackerOne推出全新 PlayStation 漏洞懸賞計劃「安全研究社群、玩家及任何人」。據 HackerOne 官網顯示，

該PlayStation 漏洞懸賞計劃詳細可見，Sony 期望找尋 PlayStation Network 服務，及PlayStation 4 硬件、作業系統、配件的漏洞。PlayStation Network的報酬相對較低，小漏洞的報酬為100 美元（約774港元）起，最嚴重的漏洞則為3,000 美元（約2.3萬港元）起。

至於PlayStation 4的漏洞報酬，小漏洞獎金為 500 美元（約3,875港元）起、中漏洞為 2,500 美元（約1.9萬港元）起、大型漏洞為5萬美元（約38.7萬港元）。而最嚴重的漏洞就至少有5萬美元（約39萬港元）。

＞＞＞【PS5發布會】PlayStation 5主機終登場　首揭超強遊戲陣容

＞＞＞【抵制Facebook】美電訊商Verizon加入　暫停Facebook廣告

事實上，Sony 在此前亦有實行過類似的計劃，不過參加者的範圍僅限私營網絡安全公司。以 HackerOne 目前提供的數據來看，在過去 90 天內已經有不少人參與該計劃，收到154份報告，當中 有88 份已解決。而Sony已向44位參加者支付超過 17萬美元報酬。

＞＞＞【網絡安全】黃之鋒指電郵被意圖入侵　Gmail：入侵者或受到某些政府支援

責任編輯：張寶燕

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