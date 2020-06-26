三星Galaxy Note 20 Ultra傳配備1億像素鏡頭

▲ Twitter網民Ice universe聲稱Galaxy Note20 Ultra已到手，並上載手機圖片。（Ice universe／Twitter）

三星（Samsung）Galaxy Note 20系列的消息甚囂塵上，知名爆料人士Roland Quandt周四（25日）於Twitter發推文稱，已有明確證據顯示，Galaxy Note 20 Ultra的主鏡頭達到108MP；除擁有1億像素主攝外，亦有可能配備潛望式長焦鏡頭及超廣角鏡頭。

Galaxy Note 20 Ultra的渲染圖一浪接一浪，其規格持續曝光。綜合各門路消息，核心配置上，Galaxy Note 20 Ultra搭載Snapdragon 865超頻片處理器，最高16GB RAM + 256GB ROM儲存空間；電池容量為4500mAh，支援45W快充。

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此外，Galaxy Note 20 Ultra採用6.9吋自家120Hz的高更新率，以及QHD解析度AMOLED屏幕，更是業界第一款採用LTPO（低温多晶硅氧化物）屏幕的旗艦手機。圓潤雙曲面屏幕設計，前置鏡頭位於屏幕上方中央位置，4,000萬拍攝像素前置鏡頭、主攝為108MP等，

受疫情影響，三星將改於線上舉行發布會，Galaxy Note 20 Ultra有望在8月初登場。

責任編輯：姚慧儀