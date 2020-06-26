  • 32°C
香港時間 : 2020626日 (五) 14:19
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【生物科技股】百濟神州勁升13%　兩款藥分別獲歐洲和中國受理上市申請

金融經濟 13:02 2020/06/26

分享：

百濟神州宣布兩款藥物分別獲歐洲和中國受理上市申請。

百濟神州 （06160） 公告旗下兩款藥物，治療白血症的百悅澤（澤布替尼）和治療肺癌的抗PD-1抗體藥物百澤安（替雷利珠單抗注射液）分別獲歐洲藥品管理局（EMA）和中國國家藥品監督管理局（NMPA）受理上市申請。受消息刺激，股價升幅不斷擴大，現勁升13.12%，報價126.7元，成交約4134萬元。

集團表示，EMA已確認受理百悅澤（澤布替尼）上市許可申請（WM），適用於既往接受過至少一項療法的華氏巨球蛋白血症（WM）患者，或作為不適合化學免疫療法WM患者的一綫治療方案。

WM是一類罕見淋巴瘤，約佔所有非霍奇淋巴瘤的1%，通常在確診後進展緩慢。歐洲每100萬男性中約有7例WM患者、每100萬女性中約有4例患者。

另外，集團宣布，NMPA藥品審評中心（CDE）已受理其抗PD-1抗體藥物百澤安 （替雷利珠單抗注射液）聯合化療用於治療一綫晚期非鱗狀非小細胞肺癌（NSCLC）患者的新適應症上市申請（sNDA）。

相關文章：【生物科技股】啟明醫療、信達生物漲1成 沛嘉、康方創新高

相關文章：【新股IPO】永泰生物下周一啟動招股　一手入場費約11111元

相關文章：【生科股】君實生物回A登科創板漲近8% 信達生物摘「B」再破頂

生物科技 百濟神州（06160） 生物科技股

上一篇文章

阿里巴巴東南亞電商平台Lazada一年半後再易帥　

下一篇文章

舜宇光學逆市升逾6% 花旗調升目標價至160元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期】恒指黑期彈360點　美參議院通過《香港自治法案》（不斷更新）
【恒指夜期】恒指黑期彈360點　美參議院通過《香港自治法案》（不斷更新）
【派錢1萬】政府1萬即日起接受申請　邊間銀行優惠最著數？（不斷更新）
【派錢1萬】政府1萬即日起接受申請　邊間銀行優惠最著數？（不斷更新）
【阿里大股東】軟銀孫正義退任阿里巴巴董事　阿里跌2.2%（第四版）
【阿里大股東】軟銀孫正義退任阿里巴巴董事　阿里跌2.2%（第四版）
【新股IPO】海吉亞醫療超購近608倍　1手中籤率8.8%（附分配結果）
【新股IPO】海吉亞醫療超購近608倍　1手中籤率8.8%（附分配結果）
【存款收息】兩日6行鬥減港元定存息 邊間銀行仲有高息？
【存款收息】兩日6行鬥減港元定存息 邊間銀行仲有高息？
【新股IPO】康基醫療超購988倍　抽90手始穩獲1手（附分配結果）
【新股IPO】康基醫療超購988倍　抽90手始穩獲1手（附分配結果）