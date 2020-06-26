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舜宇光學逆市升逾6% 花旗調升目標價至160元

金融經濟 12:53 2020/06/26

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舜宇今日逆市升逾6%，花旗預期舜宇將受惠智能手機出貨量反彈，升目標價至160元。

舜宇光學 （02382） 今日逆市造好，半日報127.3元，升6.3%，暫為表現最好藍籌股，成交達11.3億元。公司周三（24日）舉行投資者日後，大和、花旗均上調舜宇目標價，認為公司長遠前景正面，鏡頭升級趨勢持續。

大和在報告中表示，受累新冠肺炎疫情，舜宇今年業務表現將放緩，股價較為波動，但股價回調將為投資者提供買入機會，因舜宇的長期趨勢依然穩固，管理層對手機鏡頭、手機鏡頭模組、車載鏡頭的升級趨勢也保持樂觀。

大和預測，舜宇今年盈利增長將放慢至5%，但隨著需求復甦，2021年盈利將強勁增長44%；另外舜宇有機會在明年成為蘋果（美：AAPL）的供應商，令舜宇盈利預測再有調升空間。該行將舜宇目標價由133元調升至142元，維持「買入」評級。

花旗則將舜宇評級由「中性」升至「買入」，大幅調升目標價4成至160元，認為公司有機會受惠三星、小米 （01810） 出貨數據預期改善，智能手機需求復甦。

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