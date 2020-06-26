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【美股期貨】道指跌逾百點　市場評估進一步刺激措施前景

金融經濟 16:56 2020/06/26

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【美股期貨】3大指數期貨個別發展　道指期貨偏軟

美國單日新增新冠病例創下紀錄新高，引發市場對經濟復甦的擔憂。美國州衛生部門周四報告了總計3.7萬宗新病例，其中佛州、德州 、加州等升幅居前，德州暫停經濟進一步重啟。肺炎病例激增之際，投資者正評估進一步刺激措施的前景，美股期貨於亞洲時段午後全數轉跌，道指期貨跌逾百點。

【16：55】高盛（美︰GS）盤前跌3.4%，報199.99美元；富國銀行（美︰WFC）跌3.2%，報26.49美元；花旗（美︰C）盤前跌2.1%，報51.6美元，美國銀行（美︰BAC）跌2.6%，報24.09美元；巴克萊（美︰BCS）跌2.9%。聯儲局限制美國銀行業至少在第4季前不能增加派息，即派息維持在第2季的水平，期內亦禁止回購股份。

美國聯儲局︰銀行業至少第4季前不增加派息　禁回購股份

【16：02】美股期貨向下，道指期貨跌144點，報25452點；標指期貨跌11點，報3059點；納指期貨跌24點，報10063點。

【12：00】道指期貨跌20點，報25576點；標指期貨升3點，報3074點；納指期貨升10點，報10098點。

美國監管機構擬放寬「沃爾克規則」，美國銀行股周四急升，帶動美股低開高走，道指早段跌逾200點後收復失地，道指收報25745點，倒升299點或1.2%；標指收報3083點，升33點或1.1%；納指收報10017點，升107點或1.1%。

美國擬放寬海嘯後坐盤交易限制《Volcker Rule》　銀行股發力

道指倒升299點港股ADR跌170點　原油價格升近2%

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責任編輯︰梁浩碩
 

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