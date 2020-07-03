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【香港自治法內容】銀行制裁有多強 瞄準中國資金鏈

環球政治 12:14 2020/07/03

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【香港自治法內容】銀行制裁有多強 瞄準中國資金鏈

美國國會正式通過「香港自治法案」。香港自治法案內容主要針對中方官員和機構，可以包括北京和香港。但香港自治法案內容比美國去年「香港人權與民主法案」牽連更廣，制裁範圍包括國際銀行，理論上可導致銀行無法與美國交易、無法使用美元結算，打擊中國資金鏈。香港自治法案目前仍需由美國總統特朗普簽署方可生效，外界預期特朗普很大機會簽署。

  • 美國國會做了甚麼？

美國參議院周四（2日）通過，眾議院此前一天通過版本香港自治法案（Hong Kong Autonomy Act），法案現在已獲兩院通過下，送交特朗普簽署即會生效。

參議院上周其實已通過用字些微不同、內容大致一樣版本香港自治法案，但眾議院礙於國會規則，必須自行訂立另一版本，再轉交參議院審理，導致法案通過有所延誤。

【香港自治法案】為何眾議院另立版本 不最快速度制裁

  • 香港自治法案是甚麼？

這是美國制裁中國最新工具，操作與美國國會去年「香港人權與民主法」（Hong Kong Human Rights and Democracy Act）類似。

香港人權與民主法背景為香港反修例示威，香港自治法案則在中方實施港區國安法後通過。但最初撰寫法案美國參議員承認，他們在港區國安法之前，已準備了香港自治法案的制裁框架。

  • 香港自治法案內容是？

香港自治法案要求美國國務院每年提交報告，列舉「實際上協助中國違背責任」（materially contribute to the contravention of China's obligations）人士和機構。

法案賦予美國總統權力，向點名官員和機構實施凍結資產、禁止入境美國等制裁。

與點名官員和機構有「顯著交易」（significant transactions）銀行亦會受到制裁，形式可能包括限制與美國交易、使用美元結算、高層不能入境美國等。

法案又規定，美國國會有權否決總統撤銷制裁。

【香港自治法案】淡化銀行制裁 兩院通過送特朗普簽署

【香港自治法案】政協發聲明 嚴厲譴責美國國會通過

  • 潛在制裁對象是？

首先是中方官員和機構，可以包括北京和香港官員和機構。

香港自治法推手，美國共和黨參議員圖米（Pat Toomey）、民主黨參議員范霍倫（Chris van Hollen）舉例稱，這可以包括香港警隊，或負責實施港區國安法中國共產黨官員。

其次是銀行和金融機構，不論國籍，理論上包括美國銀行。

  • 與香港人權與民主法案有何異同？

香港人權與民主法案也要求，美國國務院每年就香港自治情況提交報告，並在美方認為不達標時向中國實施制裁。

與此同時，兩個法案都沒有指定要怎樣制裁，決定權在美國總統。

香港自治法案主要分別在於，潛在制裁對象首次包括國際銀行，涉及國際金融層面，牽連比單純制裁中方官員和機構廣得多。

【港區國安法】中美關係「最黑暗一章」專家稱角力升級

  • 滙豐渣打會否受制裁？

門檻相信頗高。

全國人大推出港區國安法後，滙豐及渣打兩家英資銀行雖然表態支持，引起英美政客不滿，但特朗普政府早前推動修改香港自治法案條文，減低了銀行真正受到制裁的機會。

【香港自治法案】原可一早通過 議員臨時代特朗普阻撓

【港區國安法】制裁滙豐渣打？美國「史無前例」銀行制裁

  • 法案修改了甚麼內容？

特朗普政府推動修改後的香港自治法案，規定只會在中方官員或機構已經受到制裁後，銀行再於知情下與相關官員或機構交易，才會連帶制裁銀行。

美國國會兩院最新通過法案版本，亦給予銀行1年寬限期，去準備與遭美國國務院點名人員和機構終止交易。

這意味着，銀行不會與官員或機構同時受到制裁，會有相當時間首先了解不能與哪些人或機構交易。銀行亦不會因為支持港區國安法本身，而受法案制裁。

參議員圖米也嘗試解畫，稱法案主要針對中資銀行，以及美資銀行在中國子公司。圖米聲言，法案「不威脅美國金融機構」。

【香港自治法】特朗普出手減辣 美國參議院接納

  • 制裁會否實施？

視乎特朗普希望在多大程度上，以香港作為中美角力籌碼。

美國國務院往後即使遵從香港自治法案，點名中方官員和機構，以及相關銀行，但制裁是否實施、如何實施，決定權在美國總統手上。

香港自治法案制裁涉及官員與機構，以及銀行2個不同層面，前者對美國影響輕微，實現機會相對較高，但要有效制裁銀行的話，美國也難免負出巨大代價。

香港自治法案制裁理論上可以禁止中資銀行使用美元交易，打擊中國資金供應。不過，美國推行無限量化寬鬆，大量增加發行美元下，任何削弱美元國際流通的行動，都不利美元需求和幣值穩定，嚴重危害美國戰略利益。

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美國國務院早前已宣佈不再認為香港自治，其實已經達到觸發香港人權與民主法案制裁門檻，但特朗普雖然宣佈「會啟動程序撤銷香港特別待遇」，至今卻沒有實際行動。

香港自治法案對銀行更有1年寬限期，反映法案對銀行即時影響非常輕微。遑論美國政局、中美關係在1年間可以有巨大變化。

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責任編輯：方圓之

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