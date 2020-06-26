▲ 【香港自治法內容】針對銀行 滙豐渣打會否受制裁？

美國參議院通過「香港自治法案」，再次以香港作為中美角力着力點。香港自治法內容針對中方官員和機構，可以包括北京和香港。香港自治法內容比去年「香港人權與民主法案」牽連更廣，潛在制裁範圍包括國際銀行。香港自治法目前需到美國眾議院闖關，如獲通過再送交總統特朗普簽署生效。

美國參議院做了甚麼？

美國參議院周四（25日）在沒有議員提出反對下，以未經投票方式，一致通過兩項涉及香港議案：

（1）通過動議「譴責中國政府違反中英聯合聲明及香港基本法」

（2）通過「香港自治法案」（Hong Kong Autonomy Act）

香港自治法案是甚麼？

這是美國嘗試制裁中國最新工具，操作與美國國會去年「香港人權與民主法」（Hong Kong Human Rights and Democracy Act）類似。

香港人權與民主法背景為香港反修例示威，香港自治法案則在中方推行港區國安法後推出。但早前有美國議員承認，他們在港區國安法之前，已準備了香港自治法案。

香港自治法案內容是？

香港自治法要求美國國務院每年提交報告，列舉「實際上協助中國違背責任」（materially contribute to the contravention of China's obligations）人士和機構。

法案賦予美國總統權力，向點名官員和機構實施凍結資產、禁止入境美國等制裁。

與點名官員和機構有「顯著交易」（significant transactions）銀行亦會受到制裁，形式可能包括限制與美國交易、使用美元結算等。

法案又規定，美國國會有權否決總統撤銷制裁。

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潛在制裁對象是？

首先是中方官員和機構，可以包括北京和香港官員和機構。

香港自治法推手，美國民主黨馬里蘭州參議員范霍倫（Chris van Hollen）舉例稱，可以包括香港警隊，或負責實施港區國安法中國共產黨官員。

其次是銀行和金融機構，不論國籍，包括美國銀行。

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與香港人權與民主法有何異同？

香港人權與民主法也要求，美國國務院每年就香港自治情況提交報告，並在美方認為不達標時向中國實施制裁。

與此同時，兩個法案都沒有指定要怎樣制裁，決定權在美國總統。

香港自治法主要分別在於，潛在制裁對象首次包括國際銀行，涉及國際金融層面，牽連比制裁中方官員和機構廣得多。

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滙豐渣打會否受制裁？

門檻相信頗高。

全國人大推出港區國安法後，滙豐及渣打兩家英資銀行雖然表態支持，引起英美政客不滿，但美國參議院通過香港自治法前，特朗普政府推動修改條文，減低了銀行真正受到制裁的機會。

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法案修改了甚麼內容？

參議院通過的修改版本香港自治法，只會在中方官員或機構已經受到制裁後，銀行再於知情下與相關官員或機構交易，才會連帶制裁銀行。

這意味着，銀行不會與官員或機構同時受到制裁，會有時間首先了解不能與哪些人或機構交易。銀行亦不會因為支持港區國安法本身，而受法案制裁。

制裁會否實施？

視乎特朗普希望在多大程度上，以香港作為中美角力籌碼。

美國國務院早前已宣佈不再認為香港自治，其實已經達到觸發香港人權與民主法制裁門檻，但特朗普雖然宣佈「會啟動程序撤銷香港特別待遇」，至今卻沒有實際行動。

鑑於「撤銷香港特別待遇」本身已涉及國際金融層面，因此香港自治法實際上並無更大威懾力。

美國推行無限量化寬鬆，大量增加發行美元下，任何削弱美元國際流通的行動，都不利美元需求和幣值穩定，損害美國戰略利益。

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責任編輯：方圓之