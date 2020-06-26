【新冠肺炎】為何肉類加工廠頻頻中招？美、德曾爆集體感染

▲ 美國和德國先後出現肉品工場爆發集體感染，到底為何肉品加工廠的前線員工為何頻頻中招？

全球大流行的新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情肆虐，美國和德國先後出現肉品工場爆發集體感染，美國最大的肉類加工廠協會於當地時間周四（25日）公佈，至今有最少93名肉品生產線員工死於新型冠狀肺炎病毒。到底為何肉品加工廠的前線員工為何頻頻中招？

《衛報》報道，波恩大學衛生與公共衛生專家埃克斯納（Martin Exner）在德國爆發疫情的肉品工場實地考察發現，工場的空氣過濾系統加速氣溶膠（aerosols）擴散，是最新發現的傳播風險（“newly recognised risk factor”.）。

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埃克斯納指出，在屠房和加工場中，氣溫一般保持在6-10度，室內未經過濾的空氣保持氣溶膠流動，靠空氣中的懸浮粒子傳播病毒，而冷卻系統上的過濾器無法過濾病毒。

內地國家衛健委在2月更新新型肺炎治療指南時，提到氣溶膠不能在一般情況下傳播，高濃度的氣溶膠，在相對封閉的情況下持續暴露或者長時間暴露，才可能存在傳播風險。肉類加工場的環境與之相似。

德國先後三間肉類加工廠爆發集體感染，包括薩克森州奧爾登堡市附近一間火雞屠宰場，以及位於下薩克森州克洛彭堡和北威州居特斯洛縣的肉類加工廠，累計逾1500人染疫。

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透社報道，美國早於4月已爆發同類集體感染，有數以千計的員工確診，超過20個食品工場宣布關閉，受影響公司包括泰森食品公司 (Tyson Foods), JBS USA和（史密斯菲爾德食品Smithfield Foods）等。

美國總統特朗普在4月底簽署行政命令，要求肉類加工廠維持運作，以確保國民糧食供應，食品公司亦大撒金錢，徹底清潔工場了以及換上自動化設備，以減低員工感染風險。

記者：葉芷樺

