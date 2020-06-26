【航空告急】維珍澳洲獲貝恩資本出手收購

▲ 貝恩資本（Bain Capital） 簽署協議收購陷入財困的維珍澳洲航空。

貝恩資本（Bain Capital） 簽署協議收購陷入財困的維珍澳洲航空。外電報道，根據提交給澳洲交易所的一份聲明，管理人與貝恩資本簽署了出售和實施協議，將導致航空公司業務的出售和資本重組。協議取決於監管部門的批准等先決條件。Cyrus Capital Partners此前撤回收購提議，貝恩被視為唯一的收購人。

貝恩今次投資被視為一個大膽的賭注，原因航空業正面臨有史以來最大的危機。澳洲航空（Qantas Airways）表示，預計未來1年國際航綫不會大幅恢復，決定裁員至少6000人，相當於員工總數約2成，並計劃集資最多19億澳元（約101.3億港元）。同時，澳航旗下的廉航捷星亞洲航空（Jetstar Asia Airways）宣布將會裁減26%的人手，即約180人。

另外，澳洲政府此前預告基於新冠肺炎疫情，將會關閉澳洲邊境至2021年。

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