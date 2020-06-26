  • 31°C
香港時間 : 2020626日 (五) 12:48
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【航空告急】維珍澳洲獲貝恩資本出手收購

金融經濟 12:05 2020/06/26

分享：

貝恩資本（Bain Capital） 簽署協議收購陷入財困的維珍澳洲航空。

貝恩資本（Bain Capital） 簽署協議收購陷入財困的維珍澳洲航空。外電報道，根據提交給澳洲交易所的一份聲明，管理人與貝恩資本簽署了出售和實施協議，將導致航空公司業務的出售和資本重組。協議取決於監管部門的批准等先決條件。Cyrus Capital Partners此前撤回收購提議，貝恩被視為唯一的收購人。

貝恩今次投資被視為一個大膽的賭注，原因航空業正面臨有史以來最大的危機。澳洲航空（Qantas Airways）表示，預計未來1年國際航綫不會大幅恢復，決定裁員至少6000人，相當於員工總數約2成，並計劃集資最多19億澳元（約101.3億港元）。同時，澳航旗下的廉航捷星亞洲航空（Jetstar Asia Airways）宣布將會裁減26%的人手，即約180人。

另外，澳洲政府此前預告基於新冠肺炎疫情，將會關閉澳洲邊境至2021年。

相關文章：【航空告急】澳洲航空擬裁員6000人　旗下廉航捷星裁員約180人

【航空告急】澳洲政府擬關閉邊境至2021　澳洲航空取消大部分國際航班至10月底

【2020書展早鳥訂閱優惠】新訂戶激賞禮品高達400，立即訂閱︰https：//bit.ly/2UUJ2GE
讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁：http：//bit.ly/2Qm2YjA
 

經濟 航空業 收購 航空 澳洲 維珍澳洲航空 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【前首富出獄】國美零售稱黃光裕獲假釋　國美倒跌6%、國美金融科技升9%

下一篇文章

【港股市況】恒指半日跌140點　ATM向下阿里、美團跌逾2%（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期】恒指黑期彈360點　美參議院通過《香港自治法案》（不斷更新）
【恒指夜期】恒指黑期彈360點　美參議院通過《香港自治法案》（不斷更新）
【阿里大股東】軟銀孫正義退任阿里巴巴董事　阿里跌2.2%（第四版）
【阿里大股東】軟銀孫正義退任阿里巴巴董事　阿里跌2.2%（第四版）
【派錢1萬】政府1萬即日起接受申請　邊間銀行優惠最著數？（不斷更新）
【派錢1萬】政府1萬即日起接受申請　邊間銀行優惠最著數？（不斷更新）
【存款收息】兩日6行鬥減港元定存息 邊間銀行仲有高息？
【存款收息】兩日6行鬥減港元定存息 邊間銀行仲有高息？
【旅遊注意】台灣下周一起放寬港人入境限制　一文看清各地解除封關時間（不斷更新）
【旅遊注意】台灣下周一起放寬港人入境限制　一文看清各地解除封關時間（不斷更新）
【新股IPO】康基醫療超購988倍　抽90手始穩獲1手（附分配結果）
【新股IPO】康基醫療超購988倍　抽90手始穩獲1手（附分配結果）