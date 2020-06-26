【疫市營商】Nike銷售額跌　綫上大增75%不足填補疫情影響

▲ Nike公布最新業績，顯示銷售額同比下降38%。（資料圖片）

新冠肺炎疫情令全球部份零售商需要關店。Nike公布最新業績，顯示銷售額同比下降38%。原因為該公司的業務因疫情而關閉門店，即使網上銷售額大增75%，仍不足以填補綫下的損失。

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據CNBC報道，Nike的總收入由去年的101.8億美元，下跌38%至63.1億美元。尤以北美地區的銷售額下降較多，達46%；而由於疫情全球大流行期間，中國方面大部份門店已重新營業，銷售額則只跌3%。

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不過，由於消費者在疫情下更常用網站購物，如運動鞋和健身裝備，綫上銷售額大增75%，約佔總收入的30%。故加快達到之前設下2023年時，綫上銷售滲透率達30%的目標。該公司則表示，現時的目標是「在可預見的將來」，電子商務銷售額佔整體銷售額的50%。

Nike行政總裁John Donahoe表示，綫上業務將更為「核心」，並計劃於全球開設約150間小型門店，供讓消費者從綫上下單後可到門店取貨，以加強消費者綫上結合綫下（Online-to-Offline）的消費體驗。

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責任編輯：馬意文