▲ 【美國疫情】CDC估實際逾2000萬人染疫 為確診的10倍

美國疫情持續，疾控中心（CDC）估計，實際感染新冠肺炎人數是確診人數的至少10倍，即超過2000萬人已染疫，意味有很多無徵狀患者。如果CDC的推算準確，美國的病逝人數亦不只目前的12萬。

CDC透過血清測試，以確認人體是否存有新冠肺炎抗體；如有抗體，代表該人曾經染疫。測試發現，抗體平均比例為10比1，即每發現一名感染者，同時伴隨10人已有抗體。

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總監雷德菲爾德（Robert Redfield）指，美國目前的確診人數介乎230萬至240萬，若以10相乘，實際染疫人數超過2000萬。他解釋，過去的檢測主要針對出現徵症狀的患者，未檢測無徵狀患者，可能因此只測出10%患者。

雷德菲爾德表示，估計全國5%至8%的人口，即1600萬至2600萬人已染疫，呼籲民眾繼續執行防疫措施，尤其進入秋季和冬季後，更是重要。

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CDC發現，很多新增新病例的患者都是年輕人，他們很可能沒有徵狀。當局呼籲，沒有徵狀但與弱勢群組有定期接觸的年輕人，應積極接受檢測，確保自己不會傳毒。

CDC官員補充，佛州和德州約一半新增確診為35歲以下的人，而且很多人都是無徵狀患者。

根據美國約翰霍普金斯大學（John Hopkins University）的疫情追蹤數據，截至周五（26日）中午，美國累計逾240萬人確診，12.4萬人死亡。

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記者：鄧燕君