【美國疫情】德州急煞停解封 住院患者一周飆升6成

美國多州解封及反種族歧視示威持續,新冠肺炎疫情有反彈跡象。其中德州疫情更急劇惡化,住院患者在一周内飆升近6成。即使德州於上月才逐步重啟經濟活動,但屬共和黨的州長阿博特也不敢只顧經濟而忽視疫情,緊急煞停解封計劃,以免令疫情加速擴散。

德州成為新一波疫情熱點,最近一周的確診病例急增,周三(24日)更增5,500宗病例。德州衛生部門的數據顯示,德州約有4,389名新冠肺炎患者住院,較一周前的2,793名患者大增超過57%,短短一周的升幅已接近6成。

該州州長阿博特(Greg Abbott)周四(25日)宣佈叫停德州的解封計劃,並表示:

暫停(解封)將有助我們的州遏制疫情蔓延,直到可安全進入下一階段重開業務的計劃。

( This temporary pause will help our state corral the spread until we can safely enter the next phase of opening our state for business.)

據悉,德州於5月批准大部分企業重開,至於餐廳、酒吧、健身室等場所則可在限制人數的情況下重開。阿博特就表示,如有關行業在上一階段已獲准重開,只要遵守衞生部門的防疫指引,目前仍可繼續營業。

阿博特早前更建議民眾如非必要,應盡量留在家中,外出時也應遵守社交距離指引,以及在公眾場所佩戴口罩防疫。

