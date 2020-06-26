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【美國疫情】德州急煞停解封 住院患者一周飆升6成

環球社會熱點 11:22 2020/06/26

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美國多州解封及反種族歧視示威持續，新冠肺炎疫情有反彈跡象。其中德州疫情更急劇惡化，住院患者在一周内飆升近6成。即使德州於上月才逐步重啟經濟活動，但屬共和黨的州長阿博特也不敢只顧經濟而忽視疫情，緊急煞停解封計劃，以免令疫情加速擴散。

【美國疫情】若爆第二波疫情 分析料不會再全面封鎖

【美國疫情】研究：示威沒有令確診數字急增

德州成為新一波疫情熱點，最近一周的確診病例急增，周三（24日）更增5,500宗病例。德州衛生部門的數據顯示，德州約有4,389名新冠肺炎患者住院，較一周前的2,793名患者大增超過57%，短短一周的升幅已接近6成。

該州州長阿博特（Greg Abbott）周四（25日）宣佈叫停德州的解封計劃，並表示：

暫停（解封）將有助我們的州遏制疫情蔓延，直到可安全進入下一階段重開業務的計劃。

（ This temporary pause will help our state corral the spread until we can safely enter the next phase of opening our state for business.）

【美國疫情】憂成西班牙流感翻版 專家解釋第二波疫情

【美國疫情】V型反彈破紀錄 單日確診增至4.5萬

據悉，德州於5月批准大部分企業重開，至於餐廳、酒吧、健身室等場所則可在限制人數的情況下重開。阿博特就表示，如有關行業在上一階段已獲准重開，只要遵守衞生部門的防疫指引，目前仍可繼續營業。

阿博特早前更建議民眾如非必要，應盡量留在家中，外出時也應遵守社交距離指引，以及在公眾場所佩戴口罩防疫。

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責任編輯：鄭錦玲

德州疫情更急劇惡化，住院患者在一周内飆升近6成，要緊急煞停解封計劃。

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