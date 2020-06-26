蒙古能源爆升7倍後急回4成　當年過千億「能源巨企」市值累縮99%

▲ 蒙能今早股價走勢迥異，一度爆升7倍。

細價股今早炒起，蒙古能源 （00276） 公布，至3月底全年虧轉盈，主要受惠於衍生金融工具之公平值變動，股價今早暴升，臨近上午11時，蒙能股價暴升7倍，高見3.48元，惟其後股價急回4成，半日股價報2.12元，升幅收窄至3.9倍，成交逾1.16億元。

蒙古能源周三公布，至3月底盈利14.4億元，主要受惠可換股票據之修訂收益2.49億元、衍生金融工具之公平值增7.98億元，期內公司收入11.2億元，按年增45%。

核數師指蒙能經營有「重大不確定性」

必須留意的是，在全年業績當中，核數師德勤表示，於今年3月31日，蒙能擁有淨負債約23.5億元及淨流動負債14.3億元。蒙能的持續經營能力視乎貴集團能否持續獲得融資。倘無法取得融資，則集團將無法應付其到期財務責任。此情況顯示存在重大不確定因素，這可能令集團持續經營能力構成重大疑問。

該股由商人魯連城控制，與新世界發展 （00017） 鄭氏家族有關係，中期報告顯示，周大福控股持有去年到期的可換股票據，兌換後相當於公司173.3%已發行股本。

事實上，雖然現時市值只有大約6億元，但其曾經是中國第二大煤企，市值一度高達1070億元。惟其後泡沬爆破，股價亦一沉不起。

蒙古能源的前身是保華地產，於1999年科網股熱潮時被新世界 （00017） 收購，改名為新世界數碼基地，並於其後曾轉型為私人飛機業務，至2007年2月，公司以12億元購入蒙古煤礦，並改名為蒙古能源，其股價由0.27元起步，至2008年5月升至最高18元，升幅達66倍，其市盈率過千倍。

至2008年5月，股價已飆升至18元高位。不過，當蒙古總統選舉後，首都發生騷亂，蒙古能源股價此後持續下跌。

曾遭內地傳媒評 港交所上市委員會譴責

在蒙古能源股價泡沫期間，市場也不乏質疑聲音。2007年9月，有內地財經媒體刊以頭版報道質疑蒙古能源的投資前景，並形容其為「大中華第一妖股」。

港交所上市委員會於2010年10月對蒙古能源發出譴責。就着2007年蒙古能源在公告中作出的陳述不準確，以致對股東及投資大眾造成誤導，譴責蒙古能源、魯連城及翁綺慧違反《上市規則》。

蒙古能源今年公布，發行新可換股票據後，周大福控股的票據所有未償還本金額及應計利息經已結清，有關新票據「CTF認購人」同為周大福代理人有限公司，至去年11月28日，原有CTF票據項下之未償還款項（包括本金及利息）為27.9億港元。

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