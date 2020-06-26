【抵制Facebook】美電訊商Verizon加入　暫停Facebook廣告

▲ 美國電訊商Verizon最新表示，暫停在Facebook及旗下平台Instagram投放廣告，加入抵制Facebook行動。

美國宥人權組織日前針對社交平台Facebook發起「停止利用仇恨賺錢」（#StopHateForProfit）運動，抗議Facebook漠視仇恨言論及煽動暴力的情况。美國電訊商Verizon最新表示，暫停在Facebook及旗下平台Instagram投放廣告，加入抵制Facebook行動。並表示會停放廣告直至Facebook能提供滿意的解決方案。

根據營銷分析公司Pathmatics數據顯示，Verizon僅於過去一個月在Facebook廣告上就花費了146萬美元（約1， 131萬港元），Instagram廣告則約40.6萬美元（約317萬港元）。

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日前美國多家企業包括雪糕品牌Ben & Jerry's、戶外品牌The North Face、Patagonia等，響應反誹謗聯盟（ADL）、美國全國有色人種協進會（NAACP）等6大組織呼籲，陸續停止在Facebook及Instagram上投放廣告。

據《華爾街日報》報道，Facebook正努力說服各核心廣告客戶，防止由少數公司的抵制演變成更大範圍的抗議。

Facebook日前亦表示，正在採取措施審視公司政策，確保在實施政策時具多樣性及透明度，並促進種族平等及選民在平台上的參與。

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責任編輯：張寶燕