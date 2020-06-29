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【新股IPO】遊戲開發商新娛科控明起招股　一手入場費3778元

金融經濟 19:54 2020/06/29

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新娛科控股的獨家保薦人為華高。

內地綜合遊戲發行商及開發商新娛科控 （新上市編號：06933） 明天（30日）至7月6日啟動招股，招股價介乎1.63元至1.87元，一手（2000股），入場費約3777.7元，擬集資最多1.87億元。料7月15日掛牌。華高和昇為保薦人。

公司旗下營運主體為頂聯遊戲，主要在內地市場發行手機遊戲，專注於RPG（角色扮演）及休閒等類型的手機遊戲，2019年在中國手機遊戲的市場份額為0.1％。截至今年6月26日，公司已開發22款自研遊戲，主要為RPG及休閒遊戲，目前有3款自主開發遊戲營運中，並料今年及明年各自推出5款自主開發遊戲，惟須待有關當局批准。

截至去年底，公司純利按年增13.3%至5033萬元（人民幣，下同）；收入則按年增24%至1.87億元。

集團將集資所得用作於提升遊戲開發能力及擴展遊戲組合、加強集團的發行能力、建立一個綜合遊戲分銷平台、用於2021年上半年起擴大集團地理覆蓋範圍及建立國際用戶基礎。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO

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