【香港自治法】特朗普出手減辣 美國參議院通過

▲ 【香港自治法內容】特朗普出手減辣 美國參議院通過

中美就香港角力進一步升溫，美國參議院通過「香港自治法案」，為繼「香港人權與民主法案」後美國國會再立法鋪路制裁北京和香港。香港自治法內容針對「損害香港自治」中國官員，並首次連帶制裁與有關官員交易的國際銀行。美國參議院通過香港自治法前，特朗普政府特意出手為法案減辣，盡可能減低香港自治法反過來損害美國利益的機會。

美國參議院周四（25日）在沒有議員提出反對下，以未經投票方式一致通過香港自治法。香港自治法會送往眾議院審議，若獲通過再送交總統特朗普簽署生效。

香港自治法內容，與美國國會去年通過香港人權與民主法相似。香港自治法規定，美國國務院每年向國會提交報告，點名「損害一國兩制」的中方官員。法案並賦予美國總統權力，向點名官員實施凍結資產、禁止入境美國等制裁。

但比香港人權與民主法更狠，香港自治法內容連帶針對，與受制裁中方官員交易的銀行，包括美國或其他國家銀行。香港自治法又容許國會否決總統撤銷制裁。

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推動香港自治法美國民主黨參議員范霍倫（Chris van Hollen）承認，參議院通過法案前，接受了特朗普提出條文修訂。

彭博社引述參與討論華府官員指，香港自治法內容修訂後，只會在中方官員已經受到制裁後，銀行再於知情下與相關官員交易，才會連帶制裁銀行。

港區國安法不乏國際銀行支持。中國全國人大訂立港區國安法，就反顛覆政權、分裂國家、恐怖活動、外部勢力干預4大項，建立香港特區維護國家安全法律制度，滙豐及渣打兩家英資銀行都表態支持，認為港區國安法有助香港社會穩定和發展。

美國參議院通過香港自治法內容則限制了制裁銀行力度。法案討論期間，亦有參議員憂慮，若法案過份依賴美國單方面制裁，包括限制外國大型銀行的次級制裁，並不會有效，同時會損害美國戰略利益。

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責任編輯：方圓之