美國擬放寬海嘯後坐盤交易限制《Volcker Rule》　銀行股發力

▲ 美國擬放寬海嘯後新規《Volcker Rule》，滙豐、渣打今早一度逆市造好。

美國銀行股周四急升，連帶香港上市的國際銀行股滙豐 （00005） 、渣打 （02888） 早市曾逆市造好。外電報道指，美國聯邦存款保險公司（FDIC）擬放寬《Volcker Rule（伏爾克規則）》，令銀行更容易進行創投，也可避免為類似的衍生產品交易撥出現金保證金，分析料將令銀行界將可有數以十億美元資金可動用。

美國銀行股如摩根大通（美：JPM）、高盛（美：GS）、摩根士丹利（美：MS）周四都升逾2%。至上午10時12分，滙豐早段逆市微升不足0.5%，渣打先升後跌，暫報41.15元，跌約0.1%。

Volcker Rule以80年代美國聯儲局主席保羅·伏爾克（Paul Volcker）命名，他同時是美國前總統奧巴馬時代的經濟顧問，有關規則於2008年金融海嘯後推出，限制銀行如對沖基金或私募股票基金「坐盤交易」，很大程度只能代客戶交易，以防2007、08年的金融危機重燃。

不過，由於低息持續環境持續多年，銀行從存貸息差盈利能力大減，一直有銀行界游說放寬限制，包括容許銀行以自身資本投資風險投資基金，從而投資初創或小型企業。

外電最新報道，美國監管當局擬容許銀行無須為附屬公司間的互換交易，額外作現金儲備，分析料可釋放行業約400億美元（約3100億港元）資金。

不過，FDIC 前主席Sheila Bair就批評，有關做法增加美國政府的風險，認為做法令資金在資本市場周期末段釋放。

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