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【金融海嘯】美國擬解禁銀行坐盤交易限制　放寬「雪茄伏」遺計《Volcker Rule》

金融經濟 12:40 2020/06/26

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美國擬放寬海嘯後新規《Volcker Rule》，該規則以聯儲局前主席伏爾克命名。

美國銀行股周四急升，連帶香港上市的國際銀行股滙豐 （00005） 、渣打 （02888） 早市曾逆市造好。外電報道指，美國聯邦存款保險公司（FDIC）擬放寬《Volcker Rule（伏爾克規則）》，令銀行更容易投資初創等風險投資，也可避免為類似的衍生產品交易撥出現金保證金，分析料銀行界將增加數以十億美元資金可自由動用。

Volcker Rule以80年代美國聯儲局主席保羅·伏爾克（Paul Volcker）命名，他同時是美國前總統奧巴馬時代的經濟顧問。伏爾克其中一項為人認識的形象，是當年不時在公開場合咬住雪茄接受質詢，在華文界有外號「雪茄伏」。伏爾克於去年12月離世，終年92歲。

有關規則於2008年金融海嘯後提出，為更大規模的《多德-弗蘭法案（Dodd-Frank Act）》的一部分，限制銀行如對沖基金或私募股票基金「坐盤交易」，很大程度只能代客戶交易，防止2007、08年的金融危機重燃。

不過，由於低息持續環境持續多年，銀行從存貸息差盈利能力大減，一直有銀行界游說放寬限制，包括容許銀行以自身資本投資風險投資基金，從而投資初創或小型企業。

外電最新報道，美國監管當局周四決定容許銀行增加與某些基金的交易，也毋須為附屬公司交易衍生品，必須持有額外現金保證金，但加入新門檻：銀行要確保與附屬機構的互換交易，應收取的保證金需少於銀行關鍵一級資本指標的15%，分析料新標準可釋放行業約400億美元（約3100億港元）資金。

不過，FDIC 前主席Sheila Bair就批評，有關做法令資金在資本市場周期末段釋放，加重系統風險。

美國銀行股如摩根大通（美：JPM）、高盛（美：GS）、摩根士丹利（美：MS）周四都升逾2%。滙豐周五早段曾逆市向好，半日轉跌不足0.2%，渣打也先升後跌，半日報40.9元，跌約0.7%。

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股票 奧巴馬 伏爾克 渣打集團（02888） 滙豐控股（00005） 摩根士丹利（Morgan Stanley，美：MS） 高盛（Goldman Sachs，美：GS） 摩根大通（JPMorgan Chase，美：JPM）

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