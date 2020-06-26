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【滙豐債仔】興隆實際資產僅逾2億美元　滙豐6億美元貸款回收機會料微

金融經濟 09:47 2020/06/26

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新加坡法院文件顯示，新加坡石油公司興隆集團（Hin Leong）藉助財務造假，虛增超過30億美元資產。

新加坡法院文件顯示，新加坡石油公司興隆集團（Hin Leong）藉助財務造假，虛增超過30億美元資產。文件又指，興隆負債35億美元，但實際資產規模僅為2.57億美元，大約相當於該公司負債的7%，意味包括滙豐 （00005） 在內的多間銀行可能蒙受巨額損失，滙豐回收貸款的機會極微。據早前報道，興隆的銀行債務至少達30億美元（約234億港元），其中滙豐  （00005）  佔比最多，達6億美元（約46.8億港元）。

來自普華永道諮詢服務部門的臨時司法管理人發表報告指，興隆使用「例行且無處不在的」偽造手段，虛增了超過30億美元資產。報告指出，興隆應收賬款存在22.3億美元缺口，且庫存明顯虛增了8.12億美元。報告又稱，興隆貿易公司自2010年以來公布通過能源期貨和掉期交易獲得利潤13.5億美元，而實際上虧損約8.08億美元。臨時司法管理人是指法院指定的獨立管理人 。

獨立管理人對新加坡高等法院表示，興隆貿易公司「大規模偽造文件」，包括銀行對賬單、銷售合同、發票和船舶提單。管理人指，這些偽造的文件讓興隆可以誤導銀行向該公司提供融資，並充當虛構收益或利潤的佐證文件。

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