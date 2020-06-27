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【恒指夜期】美將對部份中共官員實施簽證限制　夜期黑期仍穩（不斷更新）

金融經濟 02:30 2020/06/27

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【港股市況】恒指黑期升約290點　道指期貨跌近百點（不斷更新）

美股連日轉趨波動，道指周五午後暫跌逾700點，市場憂慮主要是疫情爆發，雖然儲局放水可以刺激股市上升，但實體經濟上，城市未能解封則拖累股市再下插，企業縮減開支或裁員，扺銷收入下跌影響，以刺激業績表現，更會令實體經濟表現受壓，最新便有nike公布將裁員，波音股價亦是美國處理疫情的重要指標，波音由疫情前的350美元水平，急插至3月的89美元，現時暫處170美元，作為重要的道指成份股，亦影響道指表現。

美國國務卿蓬佩奧表示，華府將會對有份損害香港高度自治的一些現任及前任中共官員，實施簽證限制。

【02：30】道指最多跌700點。

【02：00】環球市場周末假期前，市場政治風險急升溫，道指跌逾600點，報25105點，跌640點，納指跌1.9%。黑期跌131點，夜期跌75點。

【01：50】美股買盤未見積極，道指跌幅仍然超過500點。不過港股反應相對溫和，恒指夜期報24450點，跌56點，低水100點。

【00：31】波音跌2.6%，報170.34美元。道指最多跌691點，現跌609點或2.4%，納指跌1.9%。

【23：12】道指跌幅繼續在500點左右徘徊，恒指夜期則跌78點，低水122點，報24428點。阿里巴巴ADS暫報215.91美元，換算在港價報209.16元。

【基金走錢】中港股票基金連續10個星期走資　投資者累計撤走超過1700億元

【盈警】希慎料上半年盈轉虧　投資物業重估公平值虧損40億元

【新股IPO】康基醫療、海吉亞暗盤　康基升近9成一手帳面賺6085元

【22：38】道指未止瀉挫逾500點，恒指夜期跌幅擴大，報24383點，跌123點，低水167點。

【22：15】道指跌幅擴至超過400點，恒指夜期倒跌，報24461點，跌45點，低水89點。

【21：30】道指開市跌逾220點；恒指夜期仍有升幅，報24578點，升72點，高水28點。

【新股IPO】傳金融街中間定價7.36元

長和澳洲電訊VHA與TPG合併獲法院批准　下月13日完成

【20：07】道期暫跌88點；恒指夜期報24576點，升70點，高水26點。

【18：46】恒指夜期報24624點，升118點，高水74點。

【美股期貨】道指跌逾百點　市場評估進一步刺激措施前景

美國聯儲局︰銀行業至少第4季前不增加派息　禁回購股份

銀行股發力　美國擬放寬海嘯後坐盤交易限制《Volcker Rule》

【17：16】恒指夜期開報24552點，早段報24580點，升74點，高水30點。

美國新冠肺炎疫情反彈，首次申領失業救濟人數差過市場預期，但銀監當局放寬對大型銀行的投資限制，銀行股發力，拉動道指收報25745點，倒升299點。恒生指數假後低開83點，開報24697點，其後走勢反覆向下，恒生指數最終跌231點，收報24549點，成交961億元，不足1000億元。

【16：10】恒生指數收報24549點，跌231點。國指收報9853點，跌83點。主板成交961億元。友邦 （01299） 領跌，股價跌近2%，收報74.1元；港交所 （00388） 逆市升0.5%，收報319.4元；國美零售 （00493） 倒跌8.6%，收報1.48元。

【16：00】恒指U盤前跌198點，報24582點。

【15：38】蒙古能源 （00276） 升幅收窄至3倍以下，報1.7元。

【15：31】恒指尾巾跌約210點，報24574點。

【15：17】魯大師 （03601） 升2成，高見3.74元。

【15：13】港股下午3時後跌幅略為再擴大，恒生指數跌約235點，報24546點。

【14：48】道指期貨跌106點，報25490點。

【14：18】騰訊 （00700） 跌幅擴大至1.4%，於484元。中移動 （00941） 、友邦 （01299） 跌逾2%。

【14：06】大市跌幅擴大至約200點，跌穿24600點水平。

【13：51】小米 （01810） 午後跌3%，低見13.46元。

【小米股價】小米印度店外掛「Made in India」標語遮招牌

【13：46】港股跌約150點，報26430點。美團點評 （03690） 跌逾3%，低見172.5元；阿里巴巴 （09988） 跌2.8%，低見214.4元。

【13：08】眾安在綫 （06060） 逆市升近8%，破頂高見38元。

【13：06】大豐港 （08310） 周三尾段飈升逾倍後，股價今日回吐4成，低見0.255元，涉7宗成交或3.1萬元。

【13：00】港股午後初段續約100點，恒生指數報24670點，跌111點。

【12：00】恒指半日跌140點，中午收報24640點；國指半日跌40點，中午收報9895點。主板成交538億元。ATM向下阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 半日跌逾2%；中芯 （00981） 連升4日再破頂，中午收報28.4元升3.5%；蒙古能源 （00276） 曾爆升7倍，破頂高見3.48元，中午收報2.12元，升3.9倍。

【11：30】ATMX向下，阿里巴巴 （09988） 跌近3%，低見214.4元；騰訊 （00700） 跌0.7%，低見485.6元；美團點評 （03690） 跌2.2%，低見174.1元；小米 （01810） 跌1.9%，低見13.58元。

【11：26】黃金相關股招金 （01818） 升3.7%；中國黃金 （02099） 升3.5%；至於SPDR金ETF （02840） 跌0.7%。

【11：10】天能動力 （00819） 升16%，破頂高見12.36元。天能動力建議分拆電池板塊業務於上海證券交易所上市，最新公布所分拆的分拆電池板塊業務，截至今年3月底止三個月歸屬於母公司股東的淨利潤2.93億元人民幣，而截至去年12月底止年度盈利為14.92億元人民幣。

【11：06】舜宇 （02382） 升近6%，高見127.8元。麥格理上調舜宇目標價至152元，維持「跑贏大市」；大和將目標價升至142元，維持「買入」評級。舜宇料2020年全球智能手機出貨量跌12.5%至12億部。

舜宇料今年全球智能手機出貨跌12.5% 5G動力不及預期

【11：00】長和系創辦人李嘉誠及主席李澤鉅繼續增持長實集團 （01113） ，惟股價跌1.3%，低見47.1元。

【增持長實】李嘉誠父子6273萬元增持長實　美資機構跟買、持貨百億

【10：59】蒙古能源 （00276） 爆升7倍，破頂高見3.48元，成交5490萬元。

【周大福曾有份】蒙能爆升7倍後急回3成

【10：54】蒙古能源 （00276） 升5倍，破頂高見2.7元，成交3950萬元。

【10：51】吉利汽車 （00175） 逆市升4.1%，高見12.82元。吉利公布，建議根據特別授權發行人民幣股份不超過17.32億股，即擴大後股本15%於內地科創板上市。有關人民幣股份將與香港股份形成同一類別普通股。

【10：43】蒙古能源 （00276） 升幅擴大至3.4倍，破頂高見1.9元，成交2367萬元。

【10：37】騰訊 （00700） 再轉跌0.5%，未企穩490元水平，友邦 （01299） 倒跌1.7%；滙豐 （00005） 最新持平無升跌，港交所 （00388） 升幅收窄至0.5%。

【10：24】除網上醫療股，信達生物 （01801） 升半成，破頂高見61.5元；沛嘉醫療 （09996） 升4.4%，破頂高見35.6元；微創醫療 （00853） 升0.5%，破頂高見30.2元。

【10：17】港股跌約115點，報24665點。

【10：16】平安好醫生 （01833） 升6.8%，破頂高見123.8元；阿里健康 （00241） 升近3%，破頂高見24.5元。

【10：09】國美系表現兩極，國美零售 （00493） 倒跌逾5%，低見1.52元。國美金融科技 （00628） 續升一成，破頂高見1.35元。

【前首富出獄】國美零售稱黃光裕獲假釋　國美倒跌、國美金融科技升逾1成

【10：09】美團點評 （03690） 跌近1.5%，低見175.2元。據報美團點評計劃5億美元（約39億港元）投資電動車理想汽車，此輪投資後，理想汽車估值將達到40.5億美元（314億港元）。目前該項交易正在進行。

【科網狂潮】美團進軍電動車行業　計劃投資理想汽車39億　

【09：57】中芯國際 （00981） 逆市再創新高，升逾4%，高見28.75元。

【09：50】圓通速遞 （06123） 升近五半成，高見2.48元。圓通速遞發盈喜，預期中期按年收益及純利增加，純利更按年增加約1000%。

【09：47】大市跌幅收窄至約60點，騰訊 （00700） 轉升0.3%，高見493元；滙豐 （00005） 升0.3%；港交所 （00388） 升1.1%，高見321.8元。

【滙豐債仔】興隆實際資產僅逾2億美元　滙豐回收貸款機會微

【09：44】阿里巴巴 （09988） 跌2.4%，低見216.2元。軟銀集團（SoftBank）創始人孫正義表示，周四（25日）起退出阿里巴巴  （09988）  董事會，但軟銀會盡可能持股阿里巴巴。

【阿里大股東】軟銀孫正義退任阿里巴巴董事　阿里跌2.2%（第四版）

【09：41】拉近網娛 （08172） 飈9成，破頂高見0.18元。

【09：39】蒙古能源 （00276） 抽升五成，高見0.69元。蒙古能源由虧轉盈，全年度純利約14.4億元，去年度虧損約4443萬元，每股盈利7.66元，不派末期息。

【09：35】手機孖寶逆市向好，舜宇 （02382） 逆市升2.6%，高見124.3元；瑞聲 （02018） 靠穩升0.1%。

【09：33】中移動 （00941） 跌1.7%；中電信 （00728） 跌1.3%。路透社引述美國國防部一份文件，20間中資公司被列入「中國軍方擁有或控制」名單，包括通訊設備巨頭華為、電訊商中移動、中電信 、視頻監控設備供應商海康威視（滬：002415）、中國航空工業集團等，美國或為未來金融制裁做準備。

【中美角力】美國防部列「中國軍方控制」名單 華為、中移動、中電信上榜

【09：27】騰訊 （00700） 跌0.9%，開報486.4元；中移動 （00941） 跌1.5%，開報54.2元。

【09：20】恒生指數假後低開83點，開報24697點。滙豐 （00005） 升0.1%，開報37.05元；港交所 （00388） 升0.6%，開報319.6元；友邦 （01299） 升0.8%，開報76.2元。

【09：13】即月期指開報24560點，跌147點或0.6%。

【08：57】恒指黑期升約290點，報24633點；道指期貨跌97點，報25499點。

【08：35】國美零售  （00493）  公布，自北京市高級人民法院2020年6月24日在其官方微信公眾號「京法網事」發布的信息獲悉，北京市第一中級人民法院已裁定對黃先生予以假釋，假釋考驗期限自假釋日起至2021年2月16日止。

【前首富出獄】國美零售稱黃光裕獲假釋

【08：15】京東  （09618）  公布，京東會將利潤分成權轉換成京東數科35.9%的股權，同時將向京東數科增資17.8億元人民幣現金，用於收購額外股權以符合中國法律的註冊資本出資要求。上述交易完成後，京東將持有京東數科合共36.8%的股權。

京東︰將利潤分成權轉換成京東數科股權

【08：00】康基醫療 （09997） 每股13.88元上限定價，超額認購988.22倍，1手中籤率9%，抽90手（45000股）始穩獲1手。

海吉亞醫療 （06078） 每股定價18.5元，為上限定價，超額認購607.56倍，1手中籤率8.8%，抽50手（10000股）穩獲1手。

【新股IPO】康基醫療超購988倍　抽90手始穩獲1手（附分配結果）

【新股IPO】海吉亞醫療超購近608倍　1手中籤率8.8%（附分配結果）

【07：30】道指早段跌逾200點後收復失地，道指收報25745點，倒升299點或1.2%；標指收報3083點，升33點或1.1%；納指收報10017點，升107點或1.1%。

港股ADR收報24610點，跌170點或0.7%。恒指夜期周三收市收報24477點，跌230點，低水305點，成交29,488張。

道指倒升299點港股ADR跌170點　原油價格升近2%

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責任編輯︰梁浩碩

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