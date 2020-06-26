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【前首富出獄】國美零售稱黃光裕獲假釋　國美倒跌6%、國美金融科技升9%

金融經濟 12:06 2020/06/26

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【前首富出獄】國美零售稱黃光裕獲假釋

國美零售 （00493） 公布，國美零售注意到日前公司股份價格及成交量上升，董事會亦注意到若干媒體文章報道公司控股股東黃光裕已出獄。國美表示，自北京市高級人民法院2020年6月24日在其官方微信公眾號「京法網事」發布的信息獲悉，北京市第一中級人民法院已裁定對黃先生予以假釋，假釋考驗期限自假釋日起至2021年2月16日止。

國美零售高開1.2%，開報1.64元，惟其後倒跌，國美零售中午收報1.51元，跌0.11元或6.8%，成交5.3億元；國美金融科技 （00628） 高開6%，開報1.16元，盤中曾升近24%，高見1.35元，半日升9.2%，中午收報1.19元，成交額4484萬元。拉近網娛 （08172） 曾升逾1倍，高見0.197元，中午收報0.153元，升61.1%，成交236萬元。拉近網娛的控股股東杜鵑，是黃光裕的配偶。

國美系股價周三午後急升，曾升逾24%，收升17.4%，報1.62元，成交額達13.35億元。國美金融科技升勢更凌厲，曾升近7成，收市升47.3%，報1.09元。

【前首富出獄】黄光裕獲假釋　能否為國美零售追回失落的十年？

【前首富出獄】國美零售創始人黄光裕獲假釋　股價曾升逾24%

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 國美金融科技（00628） 國美零售（00493）

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