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京東︰將利潤分成權轉換成京東數科股權

金融經濟 08:11 2020/06/26

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京東︰將利潤分成權轉換成京東數科股權

京東 （09618） 公布，根據京東與京東數科訂立的協議，京東會將利潤分成權轉換成京東數科35.9%的股權，同時將向京東數科增資17.8億元人民幣現金，用於收購額外股權以符合中國法律的註冊資本出資要求。上述交易完成後，京東將持有京東數科合共36.8%的股權。

由於京東數科的特別表決股份，京東將持有約18.7%的投票權，而劉強東及其控制實體宿遷領航方圓股權投資中心（有限合夥）合共持有的投票權將佔京東數科全部投票權的54.7%。

京東於2017年6月已完成對北京京東金融科技控股有限公司（京東數科）的重組。由於重組，公司出售持有的京東數科全部股權，自此京東數科的財務業績不再併入京東。京東取得40%的利潤分成權，可轉換為京東數科40%的股權，但可能會因後續的股權融資或京東數科股權激勵計劃增加而按比例攤薄。京東表示，由於京東數科於2018年的新一輪融資及京東數科股權激勵計劃增加，最大權益被攤薄至35.9%。

【另類投資】京東一個月期ELI年息24厘 新經濟股中最高

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責任編輯︰梁浩碩
 

香港股票 京東集團—SW（09618） 京東（美：JD）

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