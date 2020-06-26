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道指倒升299點港股ADR跌170點　原油價格升近2%

金融經濟 07:38 2020/06/26

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道指倒升299點港股ADR跌170點　原油價格升近2%

道指倒升299點
美國新冠肺炎疫情反彈，首次申領失業救濟人數差過市場預期，但銀監當局放寬對大型銀行的投資限制，銀行股發力，拉動美股低開高走道指早段跌逾200點後收復失地，道指收報25745點，倒升299點或1.2%；標指收報3083點，升33點或1.1%；納指收報10017點，升107點或1.1%。

港股ADR跌170點
港股ADR收報24610點，跌170點或0.7%。恒指夜期周三收市收報24477點，跌230點，低水305點，成交29,488張。

原油價格升近2%
原油價格向上，美國5月耐用品訂單表現勝預期，按月升近16%，紓緩市場對經濟前景憂慮，紐約期油收報38.72美元，升0.71美元或1.9%；布蘭特期油收報41.05美元，升0.74美元或1.8%。

美滙指數升近0.3%
避險情緒升帶美元上升，美滙指數報97.39，升近0.3%。歐元兌美元報1.1222；美元兌日圓報107.18。

美國10年期債息報0.69厘。

紐約期金跌0.3%
美元向上，加上獲利盤，拖累金價向下，紐約期金收報1770.6美元，跌4.5美元或0.3%。現貨金於1776美元水平。

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責任編輯︰梁浩碩

欄名 : 金股滙行情

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