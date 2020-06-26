【美股收市】銀行股領漲 道指倒升299點 納指收復萬關

美國疫情重燃，加上申領失業救濟人數差過預期，美股早段一度受壓 ; 但銀行股午市發力向上，拉動美股低開高走，三大指數的升幅都超過1%。

道指早段跌逾200點後收復失地，道指收報25745點，倒升299點或1.2%；標指收報3083點，升33點或1.1%；納指收報10017點，升107點或1.1%。

銀監當局放寬對大型銀行的投資限制，美銀行股向上。高盛股價反彈4.1%，摩根大通攀升3.5%，為兩隻表現最佳的道指成份股。

聯儲局經濟學家牽頭進行的最新研究顯示，在疫情引發的經濟衰退期間，美國最低收入階層有超過3分之1被裁員，約為最高收入階層失業人數的4倍。

美國堪薩斯聯儲銀行總裁喬治(Esther George)認為，在未研發出疫苗前，疫情再度大爆發依然是美國經濟面對的主要威脅 ; 即使5月美國就業增長強勁，但距離全面經濟復甦還很遙遠。

亞特蘭大聯儲銀行總裁博斯蒂克(Raphael Bostic)擔心，新冠病毒大流行呈現第二波爆發，足以讓美國消費者不敢出外消費，勢將窒礙經濟復甦步伐。

縱使美國疫情重燃，但瑞信及瑞銀分析師均認為，美國「不太可能」再度實施全面封鎖。

短期而言，美國經濟有改善跡象，抵消部分地區疫情惡化的利淡因素，油價反覆升。紐約期油收市升1.9%，報38.72美元。倫敦布蘭特期油收市升1.8%，報41.05美元。

美匯指數靠穩，升0.2%，報97.36。金價微跌，紐約8月期金收報1770.6美元，跌4.5美元。