【至識揀樓】下月踏入租樓高峰期租金或搶高　有意進駐名校網應如何「揀宅」﹖

今年度小一入學統一派位結果已塵埃落定，現時正就讀於幼稚園K2的小朋友，將於明年入讀小一，會在今年的9月領取到「小一入學申請表」，可於「自行分配學位階段」，向心儀的一間學校遞交申請表，雖然「自行分配學位階段」所選的學校並不受校網所限制，但由於家長在今年9月遞交申請表前須確定居所地址，因此每年的7、8月都是家長為心儀的校網尋覓居所的熱門日子。



事實上，不少家長為趕及在9月前遷至心儀的名校網，又打算買樓的家長，就有必要於6 、7月物色好單位並購入，因為買入私人住宅的成交期長達2個月。不過，相信有較多家長傾向在名校網先租住單位，待小朋友於「自行分配學位階段」，又或者之後的「統一派位」成功獲派區內心儀小學，一切事宜穩定方才考慮是否購入物業。



6月開始市場就開始錄得家庭客租入或買入名校網單位的個案，如灣仔基利大廈高層4室剛錄得成交，單位實用面積465平方呎，採兩房間隔，剛以765萬元成交，折合實用呎價16,452元。買家為家長客，鍾情12校網，為方便子女於區內上學，決定進駐該區，入市上址作新居。

踏入7月份，更會是家庭客找尋名校網租盤的高峰期，屆時不排除名校網的租盤出現「僧多粥少」的情況，愈遲物色單位，可選擇的單位或愈少，租金也有可能更高，因此，有意在名校找尋新居的家長客就要準備行動，包括到心儀學校的校網區尋找租盤或是買盤。



本港最搶手的名校網有多個，分別為41校網、34校網、11校網、12校網及88校網等，以下將簡單介紹兩大名校網：



41校網

小學41校網範圍包括九龍城、九龍塘、筆架山道、廣播道、美東等，網內19間官津學校有不少是「神級名校」，如喇沙小學、拔萃小學及瑪利諾修院學校(小學部)等，就算是較二線之選如基華小學、九龍塘天主教華德學校，也是家長必爭的對象。

若認為九龍塘區住宅的入場門檻較高，可考慮租入及購入九龍城的私樓，區內也有不少新晉單幢物業，如入伙不久的AVA 55，實用面積257平方呎的一房單位，租金約1.48萬元，樓價約700萬元。區內另一單幢物業御崗軒，樓齡約9年，目前物業實用面積約372平方呎的兩房單位，叫租約1.58萬元，叫價則約800萬元。

12校網

12校網位於港島，範圍分布灣仔、銅鑼灣、跑馬地、大坑及東半山一帶，最熱門的名校包括大坑道的瑪利曼小學、灣仔嘉諾撒聖方濟各學校、兩間軒尼詩道官立小學、聖公會聖雅各小學、寶血小學及聖若瑟小學等，多間學生也受家長歡迎。

要進駐該校網，銅鑼灣、跑馬地、大坑及東半山一帶單位租金及樓價一定不低，家長若希望有較平的選擇，可留意灣仔的單幢物業，如上述提及的灣仔基利大廈成交，2房單位樓價765萬元，可承造9成按揭。

此外，灣仔北灣景中心大廈的入場門檻也不高，如實用面積302平方呎的兩房單位，叫價798萬元左右，叫租約1.53萬元水平。



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