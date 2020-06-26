  • 30°C
香港時間 : 2020626日 (五) 00:38
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【至識揀樓】下月踏入租樓高峰期租金或搶高　有意進駐名校網應如何「揀宅」﹖

股樓投資 00:01 2020/06/26

分享：

今年度小一入學統一派位結果已塵埃落定，現時正就讀於幼稚園K2的小朋友，將於明年入讀小一，會在今年的9月領取到「小一入學申請表」，可於「自行分配學位階段」，向心儀的一間學校遞交申請表，雖然「自行分配學位階段」所選的學校並不受校網所限制，但由於家長在今年9月遞交申請表前須確定居所地址，因此每年的7、8月都是家長為心儀的校網尋覓居所的熱門日子。


事實上，不少家長為趕及在9月前遷至心儀的名校網，又打算買樓的家長，就有必要於6 、7月物色好單位並購入，因為買入私人住宅的成交期長達2個月。不過，相信有較多家長傾向在名校網先租住單位，待小朋友於「自行分配學位階段」，又或者之後的「統一派位」成功獲派區內心儀小學，一切事宜穩定方才考慮是否購入物業。


6月開始市場就開始錄得家庭客租入或買入名校網單位的個案，如灣仔基利大廈高層4室剛錄得成交，單位實用面積465平方呎，採兩房間隔，剛以765萬元成交，折合實用呎價16,452元。買家為家長客，鍾情12校網，為方便子女於區內上學，決定進駐該區，入市上址作新居。

踏入7月份，更會是家庭客找尋名校網租盤的高峰期，屆時不排除名校網的租盤出現「僧多粥少」的情況，愈遲物色單位，可選擇的單位或愈少，租金也有可能更高，因此，有意在名校找尋新居的家長客就要準備行動，包括到心儀學校的校網區尋找租盤或是買盤。


本港最搶手的名校網有多個，分別為41校網、34校網、11校網、12校網及88校網等，以下將簡單介紹兩大名校網：


41校網
小學41校網範圍包括九龍城、九龍塘、筆架山道、廣播道、美東等，網內19間官津學校有不少是「神級名校」，如喇沙小學、拔萃小學及瑪利諾修院學校(小學部)等，就算是較二線之選如基華小學、九龍塘天主教華德學校，也是家長必爭的對象。
若認為九龍塘區住宅的入場門檻較高，可考慮租入及購入九龍城的私樓，區內也有不少新晉單幢物業，如入伙不久的AVA 55，實用面積257平方呎的一房單位，租金約1.48萬元，樓價約700萬元。區內另一單幢物業御崗軒，樓齡約9年，目前物業實用面積約372平方呎的兩房單位，叫租約1.58萬元，叫價則約800萬元。

 

12校網
12校網位於港島，範圍分布灣仔、銅鑼灣、跑馬地、大坑及東半山一帶，最熱門的名校包括大坑道的瑪利曼小學、灣仔嘉諾撒聖方濟各學校、兩間軒尼詩道官立小學、聖公會聖雅各小學、寶血小學及聖若瑟小學等，多間學生也受家長歡迎。
要進駐該校網，銅鑼灣、跑馬地、大坑及東半山一帶單位租金及樓價一定不低，家長若希望有較平的選擇，可留意灣仔的單幢物業，如上述提及的灣仔基利大廈成交，2房單位樓價765萬元，可承造9成按揭。
此外，灣仔北灣景中心大廈的入場門檻也不高，如實用面積302平方呎的兩房單位，叫價798萬元左右，叫租約1.53萬元水平。
 

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https://bit.ly/2zJY7DJ

#即睇iMoney全新網站【 http://imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 陳詠妍

瑪利諾修院學校(小學部) 寶血小學 喇沙小學 九龍塘天主教華德學校 小學 九龍城 灣仔 九龍塘 基利大廈 AVA 55

下一篇文章

【共創巨作】寶可夢夥拍騰訊　推出Pokemon 新版遊戲
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【居屋2020】交樓標準「實而不華」　買居屋要四大心理準備
【居屋2020】交樓標準「實而不華」　買居屋要四大心理準備
【居屋2020】白表單人「爭崩頭」有咩揀？　料做皇后山山麗苑「開荒牛」(附詳細屋苑比較表)
【居屋2020】白表單人「爭崩頭」有咩揀？　料做皇后山山麗苑「開荒牛」(附詳細屋苑比較表)
【居屋2020】今期居屋抽定唔抽？　諗清楚呢3點先好抽
【居屋2020】今期居屋抽定唔抽？　諗清楚呢3點先好抽
【置業指南】入表抽居屋前　不可不知的4件事
【置業指南】入表抽居屋前　不可不知的4件事
【宏觀中國】補繳三年稅款　淘寶店主喊：破產都唔掂！
【宏觀中國】補繳三年稅款　淘寶店主喊：破產都唔掂！
【居屋2020】啟翔苑樓花期長達近3年　購入裕泰苑「過來人」：等到頸都長！
【居屋2020】啟翔苑樓花期長達近3年　購入裕泰苑「過來人」：等到頸都長！