的士業擬加起錶價　何以車主逼切想加價？的士PE近25倍？

的士醞釀加價，在新冠疫情下香港經濟轉差，投資的士已不再好賺，因為牌價下跌，以及的士客減少。綜合市場消息，的士牌價今年已跌1成至460萬元，較15年歷史高位逾700萬元水平，跌幅更達3成。

據業界消息，日更車租在早兩個月疫情最嚴峻時期260元，較往常的460元，少近半，夜間再平幾十，約以全日車租生意500元來計，若全年日夜更均可租出，一年收入約18萬元，未計盈運支出的收入「市銷率」約25倍（Price/Sales ，即25年才在收入回本，賺回的士牌價），以及未計盈運支出的回報率約4厘，由於是未計入營運成本，這已是非常樂觀的預測，坊間有指現時回報約2厘。

疫情最差時期 日租少兩百

由於的士牌價趨勢下跌，市銷率亦跟隨下跌，以去年底的士牌價約510萬元計，市銷率為28倍，若400萬元牌價計，市銷率更為22倍。

的士收租的營運支出理論上不高，與其他傳統經濟股市盈率、收息回報比較，現時滙豐 （00005） 因受累英國監管所限，無股息回報，市盈率約16倍；工行 （01398） 市盈率僅5倍，股息回報6厘。

最新日租約360元 回本期以18年計

隨疫情紓緩，的士日更車租由260元已加回至360元，兩更車租共約700元，若的士1年365日均租出兩更，預期1年收入回升至約25萬，市銷率約18倍，當然是未計汽車維修、停車場等雜費。

再相比疫情前車租，一更約460元，一日兩更約收900元，一年的車租收入以30萬元起跳，今年收入勢跌約兩成。計及今年牌價下跌及車租收入減少，車主理論上平均每架的士一年「少了」逾40萬元。

在生意量似見底，車主期望租金重回疫情前，加起錶價是其中一個方法，的士多短途客，故加起錶價較容易增加的士收入回報，車主更大機會若起錶價34元，每日載14個短途客便夠付原有車租，但未夠油錢。

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