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【新聞有價】Google擬付費購買「高質素」新聞 於澳洲德國巴西先行

金融經濟 23:16 2020/06/25

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Google計劃向高質素新聞內容付費。

美國科網公司Google多年來一直拒絕向新聞內容供應商付費，因而被指控剝削新聞媒體。為解決與新聞媒體爭執，Google最新宣布改革行動，向部分媒體付費，購買高質素的新聞內容，並擬於未將計劃擴展至更多新聞媒體。

Google作為搜尋引擎服務供應商，將精簡過的新聞內容以摘要的形式呈現在相關的搜尋結果頁面中，同時亦營運着影片網站，利用新聞媒體內容吸引用戶，但一直未有為新聞內容付費。有意見認為，Google的做法是在剝削新聞媒體。

法國反壟斷機構擬要求Google向使用內容摘要的新聞發行商付款。而澳洲亦公布了一項計劃，要求該公司為從新聞媒體摘要的新聞內容支付費用。

Google表示，初步將向澳洲、巴西、德國三個國家的部分機構，購買高質素的新聞內容。Google新聞副總裁Brad Bender表示，計劃將幫助新聞媒體將內容變現，並形容此舉是公司支持高質素新聞媒體的「重要一步」。

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