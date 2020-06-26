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【新股IPO】海普瑞孖展跑出　有「逢投必賺」的基投認購

金融經濟 12:21 2020/06/26

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海普瑞藥業計劃集資最多45.3億元。

醫療板塊新股繼續熱炒，康基醫療 （09997） 及海吉亞 （06070） 兩年醫療股同期招股，合共錄得逾1500億元孖展認購，反映醫療板塊甚受投資者追捧。現時多隻新股現正招股，當中海普瑞 （新上市編號：09989） 率先跑出，多間券商數據顯示，孖展額宿錄得最多，最新孖展錄得39.6億元，超額認購7.7倍，更有「逢投必賺」的OrbiMed基金認購。

海普瑞是次引入5名基石投資者，認購額共1.1億美元，包括OribMed Funds、AVICT、歐萬達基金（Ovata Capital）、3W和Anlan Funds。

OrbiMed是一家專門投資醫療領域的基金公司，過去曾為多間醫藥股的基石投資者，該基金所投資的新股首日表現非常理想，包括沛嘉醫療 （09996） 、康方生物 （06185） 分別錄得68%及50%的升幅。

此外，公司A股股價周三（24日）收報23.84元人民幣，較H股溢價27%至42%。

招股文件顯示，海普瑞藥業主業務為製藥與合同研發與加工外判（CMDO）服務，在中國製藥公司中排名第一，主要出售產品至歐洲市場。

截去年全年，純利按年增2.6倍至10.6億元（人民幣，下同）；收入按年增至46.1億元。2019年全年毛利率按年下跌2.7個百分點至36.3%。

摩根士丹利、高盛為海普瑞聯席保薦人。

新股IPO追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO

相關文章：海普瑞藥業擬集資45億元、入場費10404元　較A股折讓3成

4隻新股齊招股　海普瑞藥業首日孖展暫錄逾39億

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