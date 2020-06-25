【有片睇！】完丈夫馬主夢　劉小慧視愛駒如親生子

做馬主，某程度上是一個身份象徵，不過對於劉小慧來說，則是為了完成丈夫的夢想。近年劉小慧和蘇志威成為馬主，愛駒取名「駿王」，夫婦二人對非常疼錫牠，曾經爆大冷奪冠，令劉小慧當場喜極而泣。那份喜悅是來自她視「駿王」如親生子一樣，現在「駿王」已因傷退役，準備去新西蘭頤養天年。

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提起「駿王」，劉小慧表現得格外興奮，惟再說下去便忍不住哽咽，傷感之情表露無遺，尤其近日他們目送「駿王」上運馬車去隔離營之前，她再次忍不住雙眼通紅。

劉小慧指，做馬主是她丈夫的主意，「他（丈夫）由細到大的夢想就是希望可以擁有一匹馬，因為十幾年前拍了一套講馬圈的電視劇《勇往直前》，當時經常要入馬場拍戲。『駿王』好像我個仔一樣，又巧合地牠跟我個女同樣是5月2日生日，或者在芸芸馬主中，沒有太多人會像我投入這麼多感情在一匹馬身上，我也好想留牠在身邊，但香港環境不適合牠居住，萬般不願意也要送牠走，去一個更適合牠的地方長居，這才是『媽媽』要做的事。」

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「駿王」每次上賽道前，都會令劉小慧心跳加速，「這種感覺猶如坐過山車，就算牠跑包尾或爆大冷勝出，我都會好激動。」 雖說養馬是丈夫的心願，但從劉小慧的舉動卻母愛盡現，「每一次跑完我都會衝過去看牠健康情況，知道無問題我就安心。贏當然開心，但輸也不會失落，最緊要是牠健康，但牠健康出了問題我就好擔心。」

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