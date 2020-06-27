【零售寒冬】不敵疫情　一文看清國際品牌紛棄租或全面撤出香港

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疫情來襲，零售及奢侈品市場大受打擊，不少國際品牌難以抵擋寒冬，決定縮減全球分店網路，以及申請破產保護。在香港，有來自美國、英國及韓國等的國際品牌相繼棄租核心地區的巨舖，甚至全面退出香港市場。
對於名牌出現結業潮，羅兵咸永道消費市場行業亞太區、中國內地及香港主管合夥人鄭煥然表示，當國際或大型品牌撤走某地區或商場，其他品牌亦容易相繼離開，形成連鎖效應。
他解釋，一個地區或商場具感染力，並能聚集一群人，主因該地有多個品牌進駐，故品牌即使互相為競爭者亦不是問題。
|業務
|國際品牌
|簡介
|撤出香港
|美國內衣品牌
|Victoria’s Secret
|－於銅鑼灣京華中心、佔地4層的Victoria's Secret 旗艦店結業。早前英國分部申請破產。
|英國珠寶品牌
|Links of London
|
－今年6月於香港8間分店及專櫃已暫停營業，早前已於去年底關閉加拿大5間分店、美國及英國全線分店。
－為Folli Follie集團旗下的首飾品牌。
|希臘配飾品牌
|Folli Follie
|－據指香港店舖因資不抵債，申請自動清盤，約10多間分受影響。
|快速時裝
|Forever 21
|－於2011年進駐香港，分別於銅鑼灣及旺角開設分店，惟銅鑼灣的旗艦店於2017年結業，2019年9月撤出香港市場，並申請破產保護。
|韓國服飾品牌
|SPAO
|-於2014年12月進駐香港，於荃灣愉景新城開店，其後於鑽石山荷里活廣場亦有分店。惟SPAO以及其姐妹品牌SHOOPEN及WHO.A.U於2019年7至8月宣布結束營業。
|英國
|Jack Wills
|－由於英國總公司申請清盤，Jack Wills於2019年8月全線結業。結業前於香港有5間分店。
|內地高級時裝品牌
|MO&Co.
|－2019年10月宣布因社會及經濟波動影響，決定關閉旗下MO&Co.、Little MO&Co.及Edition共14間香港分店。
|手錶飾品
|THE UNIT STORE
|－於2019年11月宣布全線店舖結業，當時分別於旺角、觀塘、沙田及大埔設有共間分店。
|美國時裝品牌
|J.Crew
|- 2020年2月撤出香港，公司於5月在美國申請破產保護。
|巨舖結業
|瑞士鐘錶品牌
|Swatch
|－位於中環華人行的地舖、月租約130萬元的旗艦店結業，較原租期提早1年半退租。
|手錶品牌
|BLANCPAIN
|－位於中環華人行的旗艦店結業，料月租約180萬元。
|意大利奢侈品牌
|Prada
|－棄租銅鑼灣羅素街Plaza 2000廣場的旗艦店，月租涉約900萬元。
|意大利名牌
|Valentino
|－撤出廣東道萬呎旗艦店，月租料涉500萬元。
|德國皮具品牌
|MCM
|－結束中環、銅鑼灣及尖沙嘴分店，只餘下沙田及機場2間分店
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