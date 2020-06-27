【零售寒冬】不敵疫情　一文看清國際品牌紛棄租或全面撤出香港

▲ 國際時裝品牌在疫情期間受重壓，多個品牌都撤出香港，甚至破產保護。

疫情來襲，零售及奢侈品市場大受打擊，不少國際品牌難以抵擋寒冬，決定縮減全球分店網路，以及申請破產保護。在香港，有來自美國、英國及韓國等的國際品牌相繼棄租核心地區的巨舖，甚至全面退出香港市場。

對於名牌出現結業潮，羅兵咸永道消費市場行業亞太區、中國內地及香港主管合夥人鄭煥然表示，當國際或大型品牌撤走某地區或商場，其他品牌亦容易相繼離開，形成連鎖效應。

他解釋，一個地區或商場具感染力，並能聚集一群人，主因該地有多個品牌進駐，故品牌即使互相為競爭者亦不是問題。

業務 國際品牌 簡介 撤出香港 美國內衣品牌 Victoria’s Secret －於銅鑼灣京華中心、佔地4層的Victoria's Secret 旗艦店結業。早前英國分部申請破產。 英國珠寶品牌 Links of London －今年6月於香港8間分店及專櫃已暫停營業，早前已於去年底關閉加拿大5間分店、美國及英國全線分店。 －為Folli Follie集團旗下的首飾品牌。 希臘配飾品牌 Folli Follie －據指香港店舖因資不抵債，申請自動清盤，約10多間分受影響。 快速時裝 Forever 21 －於2011年進駐香港，分別於銅鑼灣及旺角開設分店，惟銅鑼灣的旗艦店於2017年結業，2019年9月撤出香港市場，並申請破產保護。 韓國服飾品牌 SPAO -於2014年12月進駐香港，於荃灣愉景新城開店，其後於鑽石山荷里活廣場亦有分店。惟SPAO以及其姐妹品牌SHOOPEN及WHO.A.U於2019年7至8月宣布結束營業。 英國 Jack Wills －由於英國總公司申請清盤，Jack Wills於2019年8月全線結業。結業前於香港有5間分店。 內地高級時裝品牌 MO&Co. －2019年10月宣布因社會及經濟波動影響，決定關閉旗下MO&Co.、Little MO&Co.及Edition共14間香港分店。 手錶飾品 THE UNIT STORE －於2019年11月宣布全線店舖結業，當時分別於旺角、觀塘、沙田及大埔設有共間分店。 美國時裝品牌 J.Crew - 2020年2月撤出香港，公司於5月在美國申請破產保護。 巨舖結業 瑞士鐘錶品牌 Swatch －位於中環華人行的地舖、月租約130萬元的旗艦店結業，較原租期提早1年半退租。 手錶品牌 BLANCPAIN －位於中環華人行的旗艦店結業，料月租約180萬元。 意大利奢侈品牌 Prada －棄租銅鑼灣羅素街Plaza 2000廣場的旗艦店，月租涉約900萬元。 意大利名牌 Valentino －撤出廣東道萬呎旗艦店，月租料涉500萬元。 德國皮具品牌 MCM －結束中環、銅鑼灣及尖沙嘴分店，只餘下沙田及機場2間分店

相關文章：【名牌裁員】CHANEL擬要求港分店員工自行離職或放4個月無薪假

【零售寒冬】Links of London港分店疑全線結業 與Folli Follie同一集團

Folli Follie香港店舖據報申請清盤

Victoria's Secret賣盤正式告吹 續尋求私有化

【零售寒冬】Victoria's Secret銅鑼灣4層巨鋪結業 月租700萬元

Swatch業績香港「獨差」 半年銷售少16億

Forever 21被Authentic Brands等合組財團收購

【大減價】早前申破產的Cath Kidston大促銷 香港網店全場貨品買二送一

Cath Kidston委任破產管理人 消息：已接獲數份收購意向書

【2020書展早鳥訂閱優惠】新訂戶激賞禮品高達400，立即訂閱

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁