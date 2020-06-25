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業主移民趕賣樓　放盤兩周減價56萬

股樓投資 22:47 2020/06/25

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近日，二手樓市掀起移民賣樓潮，部分業主更不惜減價賣樓，為求盡快套現離場。即使單位優質，可望海景，業主也急住賣樓。

利嘉閣嚴煒俊說，將軍澳SAVANNAH 2座中層C室，實用面積478平方呎，原叫價910萬元放盤，因業主打算移民，放盤僅約14天，即減價56萬元，並以854萬元賣出單位，實用呎價17,866元。據了解，原業主於2016年11月，以649.2萬元購入上述單位，現帳面賺約204.8萬元，物業升值約32%。

此外，各區也見業主賣樓移民，中原李韋鋒說，翠怡花園3座中層A室，實用面積501平方呎，原叫價770萬元放盤，業主因要移民，終減價40萬元，並以730萬元賣出單位，實用呎價14,571元。

有地產代理說，過去一個月，多了業主因移民賣樓，惟宗數不算很多。券商美銀早前發表報告指出，在1990年至1994年間，約有30萬港人移民外地，若看近年政經局勢，相信將有更多港人籌謀移民，但料數字不及當年，加上有内地購買力支持，而且未來房屋供應有限，維持今年住宅樓價跌一成半的預測。

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撰文 : 柳家平

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