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小米斥78億人幣於深圳打造國際總部 專注旗艦手機研發、人工智能

金融經濟 21:53 2020/06/25

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小米擬於深圳打造國際總部。

小米 （01810） 與深圳市政府簽署總部經濟發展合作協議，小米計劃資77.6億元（人民幣.下同）在深圳打造小米國際總部。協議內容包括建設小米國際總部大廈，同時建設智能手機與人工智能中心、商務拓展中心及互聯網服務中心。

小米預計，該總部今年至2024年累計營業收入約510億元，形成地方財力約6億元。智能手機與人工智能中心將集聚手機預研、相機、光學、5G、生產工藝等領域的國際化高端人才，打造具備手機類最高難度旗艦項目，及中高端平台全球首發研發能力的核心團隊。

商務拓展中心將整合小米國際跨境電商和國內電商打造統一融合的電商平合，將小米手機及智能硬件產品，快速舖貨至亞馬遜、eBay、速賣通等海外成熟電商平合，遷移小米現有成熟電商業務直接落位至小米國際總部。預計項目落地5年後實現累計營收231億元。

互聯網服務中心將打造小米商業化智能營銷重要支撐平台，以利潤率較高的互聯網廣告業務為主。預計項目落地5年後將實現累計營收240億元。

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