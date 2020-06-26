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【香港創科】創業生態圈港位列全球29跌4位　落後杭州原因是？

科技 09:00 2020/06/26

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美國調查機構Startup Genome最近發布的《2020年全球創業生態系統報告》顯示，全球初創企業生態體系仍然龐大，更貢獻了近3萬億美元（約25萬億港元）的產值。不過香港就由去年位列第25名，下跌4位至第29名，落後於阿里巴巴的故鄉杭州。

儘管全球創業生態系統受新冠肺炎情況影響，但據美國調查機構Startup Genome最近發布的《2020年全球創業生態系統報告》（Global Startup Ecosystem Report 2020，GSER 2020）顯示，全球初創企業生態體系仍然龐大，更貢獻了近3萬億美元（約25萬億港元）的產值，與七國集團（G7）經濟體的GDP相若。不過香港就由去年位列第25名，下跌4位至第29名，落後於杭州。

報告指，排名首五位的全球初創生態系統保持不變，矽谷保持其第一，紐約、倫敦則並列第二，第四名為北京，第五名為波士頓。

全球前20大創業生態系統中有兩個新上榜的亞洲地區：東京（排名15）及首爾（排名20）。報告指，2020年的排名中可見有研發強國的增長，其中東京及首爾都是在很大程度上依靠在研究及生產專利方面的實力，在知識因素方面得分最高，因此崛起。

而領先於香港的鄰近地區包括深圳（第22名）及阿里巴巴的故鄉杭州（第28名），亦同樣為新上榜地區，其中在知識因素方面均獲取9分，比香港高出8分之多。而杭州在資金增長指數為10，香港僅為7。

＞＞＞【5G科技】微軟為初創提供5G支援　結合香港電訊HKT網絡

＞＞＞【挑戰Tesla】美初創Nikola推首款電動車　被稱為「卡車界」Tesla？

此外，報告亦點名提及，雖然新加坡（第17名）及香港繼續表現良好，但在亞太地區內的競爭對手比以前更多。而香港、首爾、多倫多的規模化表現有所滯後﹐尤其在科技方面。

＞＞＞【醫療科技】初創研超聲波導入技術　為眼疾患者無創治療

責任編輯：張寶燕

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