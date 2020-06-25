  • 30°C
香港時間 : 2020626日 (五) 23:26
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【保就業計劃】14萬份自僱人士申請不符資格　原因何在?

金融經濟 20:01 2020/06/25

分享：

政府表示，共收到近26萬份自僱人士申請，但發現約14萬份申請因不符合申請資格而未能獲批資助。

港府「保就業」計劃下，合資格自僱人士可獲提供一筆過7500元資助。政府周四（25日）表示，「保就業」計劃秘書處共收到近26萬份申請，但發現約14萬份申請因不符合申請資格而未能獲批資助。政府表示，已完成審批並通知約7.4萬名自僱人士，涉及款項約5.6億元。

發言人表示，未能獲批一筆過資助的申請，主因申請人並非以「自僱人士」身份開設強積金戶口，而是以僱員身份、或因離職後開設的「個人帳戶」提出申請。若以「自僱人士」身份開設的強積金戶口但於今年3月底前已取消，亦不符合申請資格。

「保就業」計劃下，申請人須以「自僱人士」身份登記參加強制性公積金（強積金） 計劃，有關自僱人士的強積金戶口必須於今年3月底或之前已開設，且未有在今年3月底取消才符合申請資格。根據強制性公積金計劃管理局提供的資料，約有21.5萬名自僱人士符合申請一筆過資助的資格。

相關文章：【保就業計劃】林鄭：第三批資助批出　計劃總支出或超810億元

【保就業計劃】僱主名單出爐　養和拎最多I.T.港視入三甲　優品360獲近1600萬補貼（第三版）

【定期存款】政府派錢一萬元 買iBond較定存更能抗通脹

【派錢一萬】336萬人已登記　滙豐累計收逾120萬份電子申請（第三版）

【2020書展早鳥訂閱優惠】新訂戶激賞禮品高達400，立即訂閱

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

經濟 強制性公積金計劃管理局 保就業 自僱人士
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】康基醫療超購988倍　抽90手始穩獲1手（附分配結果）
【新股IPO】康基醫療超購988倍　抽90手始穩獲1手（附分配結果）
【新股IPO】4隻新股齊招股　海普瑞藥業第三日孖展暫錄逾47億
【新股IPO】4隻新股齊招股　海普瑞藥業第三日孖展暫錄逾47億
【恒指夜期】恒指黑期彈360點　美參議院通過《香港自治法案》（不斷更新）
【恒指夜期】恒指黑期彈360點　美參議院通過《香港自治法案》（不斷更新）
【阿里大股東】軟銀孫正義退任阿里巴巴董事　阿里跌2.2%（第四版）
【阿里大股東】軟銀孫正義退任阿里巴巴董事　阿里跌2.2%（第四版）
【新股IPO】康基醫療、海吉亞暗盤　康基升近9成一手帳面賺6085元
【新股IPO】康基醫療、海吉亞暗盤　康基升近9成一手帳面賺6085元
【新股IPO】海吉亞醫療超購近608倍　1手中籤率8.8%（附分配結果）
【新股IPO】海吉亞醫療超購近608倍　1手中籤率8.8%（附分配結果）