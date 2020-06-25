【保就業計劃】14萬份自僱人士申請不符資格　主因非以「自僱人士」擁強積金戶口

▲ 政府表示，共收到近26萬份自僱人士申請，但發現約14萬份申請因不符合申請資格而未能獲批資助。

港府「保就業」計劃下，合資格自僱人士可獲提供一筆過7500元資助。政府周四（25日）表示，「保就業」計劃秘書處共收到近26萬份申請，但發現約14萬份申請因不符合申請資格而未能獲批資助。政府表示，已完成審批並通知約7.4萬名自僱人士，涉及款項約5.6億元。

發言人表示，未能獲批一筆過資助的申請，主因申請人並非以「自僱人士」身份開設強積金戶口，而是以僱員身份、或因離職後開設的「個人帳戶」提出申請。若以「自僱人士」身份開設的強積金戶口但於今年3月底前已取消，亦不符合申請資格。

「保就業」計劃下，申請人須以「自僱人士」身份登記參加強制性公積金（強積金） 計劃，有關自僱人士的強積金戶口必須於今年3月底或之前已開設，且未有在今年3月底取消才符合申請資格。根據強制性公積金計劃管理局提供的資料，約有21.5萬名自僱人士符合申請一筆過資助的資格。

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