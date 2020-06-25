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魯大師擬開拓綫上金融業務　逾千萬收購萬隆證券

金融經濟 19:59 2020/06/25

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魯大師將聯同公司行政總裁田野及首席財務官張凡琛，一同收購萬隆證券

魯大師 （03601） 擬開拓金融業務，並在聯交所發公告，指將聯同公司行政總裁田野及首席財務官張凡琛，一同收購萬隆證券，其中魯大師將佔80%股權，田野及張凡琛則將分別佔15%和5%股權。若交易獲證監會等監管機構批准，易手後萬隆證券將成魯大師「非全資附屬公司」，意味相關業務表現將併表。

根據公告，是次總收購價為1450萬元，而交割之後的一年內，魯大師、田野、張凡琛需按擬定股權比例向萬隆證券注資現金，涉及總金額為1000萬元。魯大師稱，隨著移動技術和在綫交易普及，全球在綫證券市場之增長速度超過整體證券市場，認為可透過收購踏足香港在綫金融服務市場，令收入來源更多元化，同時形容公司的「活躍客戶群」及「大數據分析能力」將有助實現潛在協同效應。

萬隆證券2016年11月3日成，現持有為「證券及期貨條例項」下的第1類（證券交易）、第4類（就證券提供意見）及第9類（提供資產管理）受規管活動牌照。

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香港股票 魯大師（03601） 收購 金融服務 財富及資產管理 金融 證監會

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