【健康元內幕交易】中證監公布36億人幣A股內幕交易案　案情涉「馬某騰、歐某平」

中證監宣布，就着 汪耀元、汪琤琤內幕交易健康元（滬︰ 600380 ）股票作出行政處罰，罰沒款合計36億餘元人民幣。 中證監指出，在騰訊 （00700） 入股 健康元 前， 汪耀元與內幕知情人聯絡，並且斥巨額資金交易健康元 股票，案件涉及「馬某騰」、「歐某平」。

中證監認為， 汪耀元的交易行為明顯異常，且沒有正當理由或正當信息來源，屬於典型的聯絡、接觸型內幕交易行政違法案件，損害證券市場「三公」原則，侵害了廣大投資者對上市公司信息的知情權和公平交易權，依法應予懲處。

內幕消息始末 牽涉「馬某騰」、「歐某平」

根據「中國證監會行政處罰決定書（汪耀元、汪琤琤）」內容，提到涉案內幕信息的形成和公開過程如下︰

2014年底，健康元的實際控制人朱某國準備減持鴻信行有限公司（系健康元第二大股東，以下簡稱鴻信行）持有的健康元股份，並讓健康元公司董秘邱某豐諮詢減持的有關政策和方式。

2015年2月中上旬，歐某平向朱某國表示願意幫他減持健康元股票。考慮到騰訊公司的影響力，朱某國於2015年2 、3 月份向馬某騰提出希望騰訊公司入股健康元，馬某騰同意以其在香港的投資公司幫忙受讓部分健康元股票。期間歐某平亦和馬某騰溝通過幫朱某國減持一事。

3月14日下午，朱某國和歐某平在香港見面時溝通了鴻信行減持健康元股票事宜，會談過程中朱某國發微信向邱某豐諮詢鴻信行減持後資金匯往香港的問題。

3月24日晚，朱某國、歐某平、馬某騰在香港聚會時，就歐某平、馬某騰參與鴻信行減持健康元股份一事達成一致，馬某騰委託歐某平具體操作。此後直到4月1日，歐某平與朱某國商定了整個鴻信行減持的框架方案，包括轉讓價格、轉讓數量、轉讓方式等。

4月1日下午3時，朱某國微信通知邱某豐，鴻信行確定減持健康元股票。經申請，健康元公司股票自4月2日起停牌。

2015年4月4日，健康元披露了鴻信行轉讓所持有的健康元股份，具體為：鴻信行以每股13元股的價格向石某君、高某、唐某分別轉讓健康元2.59% 、4.40% 、4.66% 的股份；鴻信行的股東將持有的鴻信行全部股份轉讓給妙楓有限公司（歐某平實際控制）、Advance Data Services Limited（馬某騰實際控制）。轉讓完成後，歐某平、馬某騰通過鴻信行間接持有健康元7439.184萬股股份，佔健康元總股本的4.81% 。