【美股開市】道指挫100點 波音領跌 受累疫情反彈+失業救濟遜預期

新冠肺炎在美國疫情重燃，加上上周首次申領失業救濟人數差過市場預期，美股延續弱勢，周四低開，道指挫100點，重磅股波音領跌。

波音（Boeing，美︰BA）跌3%，主因券商Berenberg認為，波音面臨疫情帶來的近期風險正在增加，可能拖慢航空交通復甦步伐，對飛機生產構成不明朗因素，故此把波音股票評級降至沽售。

華特迪士尼（Walt Disney，美︰DIS）亦挫2.5%，主因疫情反彈，令公司被迫延後原定7月17日的重開加州主題公園日期；另據《華爾街日報》指，公司也有意讓電影《木蘭》（Mulan）押後上映，電影原定7月24日上映。

疫情憂慮持續，支持美元連續第二日向上，美匯指數升0.3%，報97.41；歐元和日圓向下，分別跌0.3%和0.2%，報1.122美元和107.24兌1美元。

疫情風險下，美債價升息跌，10年美債息跌2點子，報0.662厘。但受到美元走強影響，商品價格偏軟，現貨金跌0.1%，報1773.8美元；紐約期油和布蘭特期油分別跌0.6%和0.3%，報37.78美元和40.21美元。

【美國疫情】若爆第二波疫情 分析料不會再全面封鎖

疫情在美國引發的失業潮正逐步消退，申領失業救濟人數漸見回落，持續申領人數按周減少76.7萬人，跌至1952萬，是兩個月來首次低於2000萬水平。而上周首次申領失業救濟人數則為148萬，差過市場預期的132萬。

另外，美國首季年率化國內生產總值（GDP）終值為按季萎縮5%，符合市場預期。

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品

責任編輯：楊心悅