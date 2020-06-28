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【都市診療室】男士夜尿多背痛冇精神 可能患上前列腺癌？

名人薈萃 07:28 2020/06/28

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晚上頻頻去洗手間，上班時又感到腰酸背痛，這可能是前列腺癌的症狀。大部分早期前列腺癌沒有明顯徵狀，患者都是經例行體檢，發現前列腺特異抗原指數(PSA)高才求診。若出現尿頻、背痛或血尿等徵狀，代表原發腫瘤佔位更廣，甚至癌細胞已擴散。

前列腺癌的診斷有四個級別，包括臨床探肛檢測、抽血檢驗PSA指數、抽取活組織檢驗以作確診。在確診前列腺癌後，就要確立其期數，即檢查腫瘤有否離開前列腺範圍，這要利用全身的核磁共振或同位數掃描。

早期前列腺癌的治療主要依靠外科手術及放射治療，但至晚期就需依靠荷爾蒙及化療的適當結合。要抑制男性荷爾蒙分泌，男士都會聯想到睪丸切除手術，不少男士都因而卻步。而近年，患者可考慮使用針劑及口服藥物代替睪丸的切除。

針劑方面，可分為促黃體激素釋放激素拮抗劑(GnRH antagonist)及促黃體素釋放激素促動劑 (GnRH agonist)。兩者最大分別是前者的功效較快出現，通常3至4日；後者則需要一個月才有效用。另外，antagonist不會先刺激睪丸酮的分泌，但agonist則有機會令睪丸酮未低先高，或會刺激腫瘤細胞生長。為防止腫瘤加劇 (tumor flare)的情況出現，在使用agonist前要先使用口服的抗雄激素(Antiandrogen)一星期。

 

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撰文 : 張文龍醫生 臨床腫瘤科專科

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