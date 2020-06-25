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【科技人才】疫情加速企業數碼轉型　 港IBM推P-TECH計劃育才　

商業 20:00 2020/06/25

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IBM香港區總經理魏已倡（Francis）指出，在企業急速轉型的大環境下，目前市場上最缺乏數據科學人才，例如數據工程師、大數據分析員等工作。

新冠肺炎疫情為全球經濟帶來嚴重打擊，不少企業需借助科技進行轉型，從而推動行業發展。近年本地政府大力推動創科行業，惟相關教育及培訓不足，導致科技人才短缺，未能滿足未來市場所需。

IBM香港區總經理魏已倡（Francis）指出，在企業急速轉型的大環境下，目前市場上最缺乏數據科學人才，例如數據工程師、大數據分析員等工作。因數據分析技術可應用於各行業，不論大公司或小型超級市場，都需要透過數據分析客人喜好，制定銷售策略。

他認為，本地存在科技人才短缺問題，甚至出現斷層情況。他指現時新興科技行業人才欠缺，一些數據科學及網絡安全等工作未必需要大學學位，但本地缺乏此類人才的專業培訓及教育課程。

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有見及此，IBM於香港推出P-TECH計劃，計劃旨在為學生提供科技應用學習課程，培訓年輕人投入新興行業所需的職場技能。學生在高中階段修讀3年科技應用學習課程，以及2年高等文憑課程後，就可完成培訓直接投入職場。他透露，現時本地已有5間中學參與計劃，共有117名學生參與，他希望透過計劃培訓更多本地人才，解決科技人手不足。

Francis表示，隨着市場需求轉變，近年公司已重新定位，轉變為提供認知計算雲端平台、人工智能（AI）及大數據等多元化科技產品及服務。

疫下遙距工作普及　雲端服務需求升

疫情期間，全球不少企業都進行遙距工作，雲端服務需求大幅增長。Francis表示，在協助企業轉型期間，通常會面對客戶反應力不夠快的問題，此外企業亦會因為技術應用能力較慢、投入資金問題等困難，導致拖慢數碼化轉型過程。

被問及未來發展目標及計劃，他認為制定計劃是一件長遠的事，因科技日新月異，市場對科技的需求只會不斷改變。未來公司會優化AI、大數據及雲端方面的服務及產品，將與時並進的技術帶到行業，並計劃與更多機構合作，推動本地科技發展。

記者：李寶如

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