【疫情所累】英國潮牌Superdry宣布退出中國巿場 關66間門店

被誤認為日本、實際是英國潮牌Superdry(極度乾燥)於今周三(24日)於其官方微信公眾號，宣布退出中國巿場。據稱因受疫情影響。下月起內地的自營店將會陸續闗閉。並於24日起門店停止會員積分累計及登記，部份會員福利亦會停止。2016年Superdry踏入中國巿場，與中國的赫基集團合作，共投入1800萬英磅(約1.7億港元)開拓內地巿場，各佔股份50%，合作期至少10年。

▲ Superdry於其官方微信宣布退出中國巿場。(網上圖片)

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該品牌在內地擁有25間自營店及41間特許經營店，店舖數目共66間。據內地傳媒報導，Superdry在中國巿場的業務連年虧損，退出中國巿場不是意料之外。內地多間門店，正進行大減價，3件貨品打3.5折，部份貨品更低至2.5折，但大部份貨品尺碼已經不齊。Superdry由Julian Dunkerton 及James Holder於2003年在英國創立，於2007年因為英國球星碧咸(David Beckham)穿上Superdry的皮褸令該品牌爆紅，同款皮褸一年賣出7萬件。Superdry生意下滑，並非始自疫情，去年該公司增長太「溫和」，令其股價一度大跌，蒸發股價近7成。

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