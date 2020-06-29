【屋邨網紅@iM網欄】減薪裁員潮？ 人棄我取 加大投入招聘人才！

香港最新失業率升至5.9%，超越2009年全球金融危機爆發後5.5%的高位，創15年新高。3月至5月與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）合計失業率升至10.6%，為沙士後高位。減薪裁員潮一浪接一浪，借鑑李嘉誠的生意經︰「人棄我取，人取我予。」筆者在這個時候「人棄我取」，加大資源投入人才招聘，在市場上尋找人才。

雖然，直播帶貨成風，但失業率會影響購買慾。老實講，疫情初期筆者網店的生意保持平穩增長，直至近期才受輕微影響，受影響速度較預期慢，筆者和團隊們不斷創新，不斷變革，保持在行業中走在較前位置，才能走在浪尖上。

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撈到高質素人才

人的心理就是這麼奇怪，每個人都有跟風習慣，企業都在開源節流，縮減公司資源，但筆者卻反其道而行之，我認為，「在別人放棄的時候出手」是成就事業的關鍵，無論在早前投放各大隧道及巴士車身廣告，抑或在人才招聘上，都是抱着「人棄我取的心態」。

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目前市場上很多人才，在這個時候「人棄我取」有很多好處。首先用一個合理的人工，已經可以撈到一些高質素的人才。

其次，在疫情的影響下，香港零售業面對史無前例的挑戰，實體店更甚，但一雞死一雞鳴，疫情成為催化劑，改變人們的購物模式，網上直播帶貨更成為大趨勢。直播帶貨平台如雨後春筍般冒出來，甚至大台都想分一杯羹，筆者深知養兵千日用在一時這個道理，今日做好準備，他日與財雄勢大的大財團正面交鋒，亦不至於輕易被打死。

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坦白地說，筆者在創辦女鞋國初期，一個人一腳踢，就算你識飛，你都只有一對手，有諗法都行得慢，到去年再創辦另一個直播帶貨平台——鞋佬生活百貨，沒有優質的團隊，根本沒辦法分身做好兩個平台。

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兩間公司能抵擋住這個風浪，幾乎百分之百不靠運氣，而是靠堅持、靠努力、靠創新、靠思考，時時刻刻提醒自己，每日起身都跟自己說一次今年的目標，向着目標進發，靠自己和團隊一齊去打拼，沒有背後的團隊，就沒有今天的女鞋國和鞋佬生活百貨。

作者_鞋佬簡介： 一直以黎靠把口搵食，最後成為香港首位男網紅！曾經擁有8間實體店，卻從不相信網店，直到被淘寶狠狠擊敗，完全崩潰，發呆走去釣魚8個月，逃避現實。2017年屋企經濟響起警號，迫住返回地球，無錢，無臉，無人脈，惟有靠Facebook開Live直播賣女裝鞋。由第一個月賣得幾對鞋做到現時每月300多萬營業額，我係鞋佬！

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