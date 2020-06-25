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【網民熱話】將Apple Watch變成勞力士？ 傳統鐘錶迷極力反對！

環球政經 19:24 2020/06/25

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智能腕錶與傳統鐘錶的競爭越來越明顯，更有不少人認爲傳統鐘錶優勝的地方只剩下格調，越來越少人懂得欣賞當中的傳統工藝。誰對誰錯先不討論，但如果你的智能腕錶可擁有傳統腕錶的外觀，那是不是一個相當不錯的結局？

相關文章：【趣話財經】蘋果華為由手機鬥到手錶 傳統錶業成最大輸家？

應用程式Clockology能夠讓Apple Watch用戶「更換」錶面，而最近該程式終於獲蘋果認可，就像你的電腦桌面一樣，今天可以是卡通錶，明天可以是運動手錶，而更多人利用Clockology把自己的Apple Watch變成勞力士腕錶。

相關文章：【另類投資】「水鬼」 升城隍 這3款Submariner 絕對有升值空間！

不少網民在網上分享自己將Apple Watch變成各款勞力士的照片，很多人也覺得此舉相當有趣，更有不熟悉腕錶的網民誤會這是勞力士的新款腕錶。與此同時，一班勞力士「死忠」認爲這與冒牌貨無異，大力反對。誰對誰錯？相信與「傳統鐘錶及智能腕錶」的話題一樣，是沒有答案的。

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撰文 : 歐高榮

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