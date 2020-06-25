【名牌裁員】CHANEL擬要求港分店員工自行離職或放4個月無薪假

▲ 有本地傳媒報道，法國奢侈品品牌CHANEL香港分店擬縮減人手。

法國奢侈品品牌CHANEL香港分店擬縮減人手。有本地傳媒報道接獲CHANEL員工投訴，指CHANEL要求員工自行離職或放4個月無薪假，又斥公司企圖逃避按《僱傭條例》支付遣散賠償。而部分員工則更改合約至每周工作20小時。據悉，是次行動約涉及逾百名員工，主要針對前線基層人員，負責交名單的經理層級員工則不受影響。

報道引述該員工指，近日門市營業額已逐步回復至疫情前水平，廣東道分店亦出現人龍，但仍削減人手，批評公司刻薄。

該員工指，CHANEL日前約見前綫銷售人員，稱在社會運動及疫情影響下需要縮減人手。若員工簽署離職協議，可獲1個月的底薪賠償，或者員工可選擇放無薪假4個月至10月底，而部分員工則可更改合約，7至11月期間每周工時由40小時改為20小時，並以6折底薪出糧、5折分佣。惟不論放無薪假還是更改合約，公司均沒有承諾11個月後會否繼續獲聘或恢復原來受僱情況。

據指，早前CHANEL香港部分分店每間已削減最少2至6人，包括沙田、朗豪坊、尖沙嘴等。根據官網，CHANEL於香港有逾40間專門店。

早前CHANEL逆市加價，首席財務官Philippe Blondiaux指，CHANEL哲學中沒有減價促銷。

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