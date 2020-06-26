【尋覓商機】緬甸成港商投資熱點　投資初哥有何要注意？

▲ 緬甸投資及公司局數據指出，香港位列緬甸本財政年度外資來源榜首。(法新社圖片)

自2018年爆發中美貿易戰以來，愈來愈多港商有意在東南亞設廠，其中緬甸漸成為投資熱點。據緬甸投資及公司局(DICA)數據亦指出，香港位列緬甸本財政年度外資來源榜首。緬甸香港總商會秘書長周祐生表示，投資緬甸的門檻不算高，中小企業亦可參與，建議投資初哥可藉加入當地工業園踏出第一步。

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緬甸投資及公司局數據指出，自去年10月至今年4月止五個月，來自香港的承諾投資金額達13億美元，佔緬甸投資及公司局58億美元的年度目標23%。周祐生指出，香港投資緬甸金額佔比最大的領域，主要為地產、電力及金融；而按量計算，則有不少為中小企業，包括勞動力密集行業及服務性行業，如律師樓等。

緬甸除了全國勞動力及土地充裕，當地工資水平仍然低廉，且近年基建亦大為改善，成為勞工密集行業的黃金地，對港商而言確實具吸引力。不過，周祐生亦提及，在緬甸投資設廠要應付的挑戰也不少 ，包括缺少完整供應鏈及專業管理人才。故他建議，有意到緬甸建廠的新手，則可透過加入當地工業園進入市場，或可先在工業園租用廠房試產；至於港商投資緬甸時，最理想是與當地投資者合作，以便處理當地事務。

他又提到，由於緬甸有愈來愈多廠房落成，且投資項目日益增加，故港商可多加留意當地物流服務商機，及以其他加盟商機。

▲ 緬甸香港總商會秘書長周祐生表示，緬甸最大的賣點是人工比其他東盟市場 「平」，對廠家而言十分吸引。(受訪者提供圖片)

另外，緬甸香港總商會在5月份對64名會員發放問卷，調查疫情對會員公司的影響，問卷得到超過半數會員回答。結果指出，半數受訪者營業額下跌，平均幅度為47%；15%表示其營業額沒受影響，另外35%的營業額更錄得增長。雖然疫情影響生意表現，但77%受訪者打算在未來12個月維持緬甸的經營規模，21%更打算擴張；只有3%的受訪者打算減少規模。

周祐生指，數據反映港商看中疫情後的經濟復甦及對緬甸的潛力具信心，整體而言他亦看好緬甸前景，雖然難估算年內有多少港企會投資緬甸，但相信地產及能源項目之投資會持續。緬甸香港總商會主席關治平補充，商會將繼續協助香港企業投資緬甸。

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記者：蘇穎琪