  • 31°C
香港時間 : 2020626日 (五) 10:07
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【尋覓商機】緬甸成港商投資熱點　投資初哥有何要注意？

商業 10:00 2020/06/26

分享：

緬甸投資及公司局數據指出，香港位列緬甸本財政年度外資來源榜首。(法新社圖片)

自2018年爆發中美貿易戰以來，愈來愈多港商有意在東南亞設廠，其中緬甸漸成為投資熱點。據緬甸投資及公司局(DICA)數據亦指出，香港位列緬甸本財政年度外資來源榜首。緬甸香港總商會秘書長周祐生表示，投資緬甸的門檻不算高，中小企業亦可參與，建議投資初哥可藉加入當地工業園踏出第一步。

港與東盟自貿及投資協定　涉及印尼部份7月生效

緬甸投資及公司局數據指出，自去年10月至今年4月止五個月，來自香港的承諾投資金額達13億美元，佔緬甸投資及公司局58億美元的年度目標23%。周祐生指出，香港投資緬甸金額佔比最大的領域，主要為地產、電力及金融；而按量計算，則有不少為中小企業，包括勞動力密集行業及服務性行業，如律師樓等。

緬甸除了全國勞動力及土地充裕，當地工資水平仍然低廉，且近年基建亦大為改善，成為勞工密集行業的黃金地，對港商而言確實具吸引力。不過，周祐生亦提及，在緬甸投資設廠要應付的挑戰也不少 ，包括缺少完整供應鏈及專業管理人才。故他建議，有意到緬甸建廠的新手，則可透過加入當地工業園進入市場，或可先在工業園租用廠房試產；至於港商投資緬甸時，最理想是與當地投資者合作，以便處理當地事務。

他又提到，由於緬甸有愈來愈多廠房落成，且投資項目日益增加，故港商可多加留意當地物流服務商機，及以其他加盟商機。

緬甸香港總商會秘書長周祐生表示，緬甸最大的賣點是人工比其他東盟市場 「平」，對廠家而言十分吸引。(受訪者提供圖片)

另外，緬甸香港總商會在5月份對64名會員發放問卷，調查疫情對會員公司的影響，問卷得到超過半數會員回答。結果指出，半數受訪者營業額下跌，平均幅度為47%；15%表示其營業額沒受影響，另外35%的營業額更錄得增長。雖然疫情影響生意表現，但77%受訪者打算在未來12個月維持緬甸的經營規模，21%更打算擴張；只有3%的受訪者打算減少規模。

周祐生指，數據反映港商看中疫情後的經濟復甦及對緬甸的潛力具信心，整體而言他亦看好緬甸前景，雖然難估算年內有多少港企會投資緬甸，但相信地產及能源項目之投資會持續。緬甸香港總商會主席關治平補充，商會將繼續協助香港企業投資緬甸。

【疫市營商】投資者嘆疫情屬重擊　憂本地初創經營難上加難

【尋覓商機】科企創業家藉國際網絡平台　認識潛在投資者

記者：蘇穎琪

相關文章

【尋覓商機】科企創業家藉國際網絡平台　認識潛在投資者
2020/02/21
【尋覓商機】科企創業家藉國際網絡平台　認識潛在投資者
【疫市營商】投資者嘆疫情屬重擊　憂本地初創經營難上加難
2020/04/10
【疫市營商】投資者嘆疫情屬重擊　憂本地初創經營難上加難
港與東盟自貿及投資協定　涉及印尼部份7月生效
2020/06/03
港與東盟自貿及投資協定　涉及印尼部份7月生效
【派錢1萬】中小企投資買軟件　最平計劃最多用2年
2020/06/22
【派錢1萬】中小企投資買軟件　最平計劃最多用2年
疫情 商會 經濟 貿易戰 行業 貿易 香港 緬甸 肺炎 新冠肺炎
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【創業兵團】國際快遞格價平台Spaceship　營業額衝破2000萬
【創業兵團】國際快遞格價平台Spaceship　營業額衝破2000萬
【保就業計劃】「保就業」資助自僱人士　14萬份申請未能獲批
【保就業計劃】「保就業」資助自僱人士　14萬份申請未能獲批
【新冠肺炎】酒店接待檢疫人士房間爆滿　盤點價格及限制（附酒店表）
【新冠肺炎】酒店接待檢疫人士房間爆滿　盤點價格及限制（附酒店表）
【消費優惠】W酒店晚市自助餐　Klook推「買一送一」優惠
【消費優惠】W酒店晚市自助餐　Klook推「買一送一」優惠
【疫市營商】屈臣氏口罩料月產逾千萬個　6月尾接受企業訂單
【疫市營商】屈臣氏口罩料月產逾千萬個　6月尾接受企業訂單
【航空告急】越南無意開放出入境　暫不接待海外旅客
【航空告急】越南無意開放出入境　暫不接待海外旅客