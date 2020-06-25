韓媒：平壤缺糧3個月 北韓遭疫情及制裁雙重打擊

全球多國的新冠肺炎疫情有反彈趨勢，但北韓一直採取鎖國狀態，官方也一直未有公布任何確診病例，持續令外界憂慮。南韓媒體卻報道，北韓在疫情及國際制裁雙重打擊下，首都平壤已陷入糧食短缺3個月，北韓部分城市更有民眾餓死，導致北韓國内有民眾不滿。

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南韓《朝鮮日報》周三（24日）引述消息人士指，平壤於本月初再次爆發疫情，平壤的市場再次封鎖，而居民也被限制出行。

《朝鮮日報》引述消息人士指，黃海道供應給平壤的糧食「首都米」的庫存由4月起下降，加上今年初北韓因鎖國而中斷與中國貿易，已有3個月無法向平壤居民提供首都米。韓媒透露北韓其餘城市的情況更嚴重，又引述消息人士指，平壤及部分城市都開始有人餓死。

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有熟悉朝中貿易的消息人士更表示，北韓當局目前視糧食進口為首要任務，鼓勵貿易公司進口糧食。更有消息人士表示，民眾在平壤停止供應糧食後感不滿，質疑為何要為製造核武器而遭受國際制裁，甚至不信任領袖金正恩的政策。

據悉，金正恩5月1日曾出席順天磷肥工廠開幕式，但該工廠目前已停工，也無法支付工人的薪金。另外，北韓的元山葛麻海岸旅遊區擬於今年4月中完工，但也因外匯資金及建築材料短缺而要停工。

金正恩6月7日曾於北韓勞動黨中央委員會政治局會議上，破例討論保障平壤市民生活所面臨的問題。有分析認為，也反映了平壤正面臨經濟困境。

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責任編輯：何穎兒

▲ 南韓媒體報道指，北韓在疫情及國際制裁定雙重打擊下，首都平壤已陷入糧食短缺3個月，部分城市更有民眾餓死。(資料圖片)